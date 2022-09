A Monéteau, une journée d'initiation au motocross intéresse enfants et parents

Découvrir l'univers de la moto et du motocross plus particulièrement : une initiation proposée ce dimanche 11 septembre par l'association icaunaise de moto "Moto Sport Nature". Une discipline à laquelle les parents inscrivent volontiers leurs enfants.

Découvrir l'univers de la moto, mais dès l'âge de 6 ans : c'est ce qu'a proposé ce dimanche 11 septembre l'association icaunaise de moto "Moto Sport Nature".

Une initiation gratuite au motocross plus précisément, à la fois pour les petits et les grands, le motocross, cette discipline de moto tout terrain, mais pratiquée uniquement en circuit fermé. Et ce qui est sûr, c'est que les parents et les enfants sont très intéressés.

Les parents sont rassurés par la présence de professionnels Copier

On n'a rien à craindre avec des professionnels

Près du circuit, parents et enfants jettent un œil intéressé sur les engins exposés. "J'ai proposé à mes enfants d'essayer, parce que c'est vrai que c'est un sport que l'on ne connaît pas trop. Ca serait intéressant de découvrir ce que ça peut leur apporter, notamment en termes de sensations" confie Mélanie, maman de jumeaux de neuf ans.

Mathieu, lui, est venu avec son fils de sept ans, passionné de moto. "Il veut en faire en club, alors cette journée d'initiation tombe bien. Je ne suis pas inquiet, il y a des professionnels, c'est leur métier d'enseigner tout en protégeant" dit-il, en inspectant les motos et les quads exposés.

Casser les idées reçues sur la discipline

Alexandre Penois Copier

Alexandre Penois, président de l'association Moto Sport Nature tient absolument à briser tous les clichés autour du motocross. "Il y a un encadrement prévu, avec des personnes diplômées. Niveau sécurité, les ateliers pédagogiques sont taillées pour apprendre étape par étape" explique-t-il.

Pour ce formateur depuis vingt ans, pas question de donner un engin "que comme ça", non, il y a un véritable apprentissage, à faire en toute sécurité. "Et puis, dans le motocross, il y a cette idée de tout terrain, qui peut parfois faire peur. Mais le motocross, ça se pratique en circuit fermé, avec du matériel de protection" conclut-il.

L'association Mono Sport Nature, basée à Monéteau, propose des cours de motocross toute l'année.