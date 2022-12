A Montargis, le sculpteur Henry de Triqueti désormais à l'honneur au musée Girodet

C'est la deuxième grande étape du projet de rénovation et d'agrandissement du musée Girodet à Montargis : après le nouvel espace consacré au peintre montargois Anne-Louis Girodet qu'on a pu découvrir lors de la réouverture du musée en 2018 , c'est un autre artiste enfant du pays qui bénéficie d'un nouveau parcours permanent : Henry de Triqueti, disciple de Girodet, mais célèbre surtout pour ses sculptures.

Triqueti, sculpteur à succès en France et en Angleterre

Né en 1803 à Conflans-sur-Loing, mort à Paris en 1874, représentant du mouvement du romantisme, Henry de Triqueti est l'auteur notamment des portes en bronze de l'église de la Madeleine à Paris et de la décoration murale de la chapelle du prince Albert au château de Windsor - œuvre commandée par la reine Victoria en 1864. L'étude pour le gisant du prince Albert est d'ailleurs conservée au musée Girodet, ainsi que de très nombreux dessins préparatoires.

Un buste représentant Henry de Triqueti, réalisé par l'une de ses élèves, Susan Durant © Radio France - François Guéroult

"Cela peut paraître minime, l'ouverture d'une salle, mais pour nous c'est une grande fête, souligne Sidonie Lemeux-Fraitot la directrice du musée Girodet. La rénovation avait été faite et conçue pour cela : développer l'espace d'exposition pour qu'on puisse montrer plus, et notamment les sculptures d'Henry de Triqueti." D'autant qu'Henry de Triqueti est intimement lié à l'histoire du musée de Montargis, rappelle-t-elle : "D'abord comme architecte et muséographe puisqu'il a participé à la création du musée entre 1859 et 1864, et ensuite parce que sa fille, Blanche de Triqueti, a donné tout le fonds d'atelier d'Henry de Triqueti au musée à la mort de celui-ci en 1874." Un fonds qui compte pas moins de 250 œuvres, ce qui favorisera un roulement dans les sculptures présentées au public.

Inventeur de la technique de la "tarsia"

Parallèlement à l'ouverture de ce nouveau parcours permanent, Henry de Triqueti fait l'objet d'une exposition temporaire au musée Girodet, intitulée "Henry de Triqueti, la force du trait", présentée à partir de ce samedi 3 décembre et jusqu'au 2 avril 2023. Au programme : trente-cinq dessins issus de la collection du musée mais pour la plupart jamais exposés, et donc certains ont dû être restaurés après les inondations subies en 2016 . "85% de nos collections ont été abimées par les inondations, précise Sidonie Lemeux-Fraitot, dont beaucoup de sculptures et de dessins. Le travail de restauration est une longue marche, nous n'en sommes qu'à la moitié, mais cela ne nous empêche pas de montrer déjà des œuvres."

Dessin préparatoire réalisé par Henry de Triqueti pour la chapelle du prince Albert au château de Windsor © Radio France - François Guéroult

L'exposition met aussi en lumière une technique inventée par Henry de Triqueti et que les spécialistes de l'art de la sculpture appellent "la tarsia" : une marqueterie de marbres sur lesquels il incisait un dessin rempli de ciment coloré. Des grands cartons de tarsia sont ainsi exposés, permettant de suivre la conception d’un projet, du papier au marbre. L’un d’eux, "Homère à la fontaine Hippocrène", fut inondé lors du sinistre de 2016. "Sa restauration a dévoilé les dessous du dessin, nous apportant de précieuses informations sur la technique de Triqueti, explique Sidonie Lemeux-Fraitot. Triqueti collait différentes feuilles les unes par-dessus les autres pour introduire les modifications qu'il souhaitait." Le visiteur peut découvrir les photographies de ces feuilles, redevenues invisibles après la restauration, véritable plongée dans le processus de la création.

Détail du carton de tarsia "Homère à la fontaine Hippocrène" © Radio France - François Guéroult

INFOS PRATIQUES : le musée Girodet est ouvert du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h, sauf jours fériés. Plein tarif (musée + exposition temporaire) : 6 € / tarif réduit : 4 €. L’entrée du musée est gratuite chaque premier dimanche du mois.