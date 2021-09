À Montauban, coup d'envoi de la fête foraine des 400 coups

La fête foraine des 400 coups a débuté ce vendredi 10 septembre à Montauban. Elle se termine dimanche soir. L'événement a eu lieu au cours Foucault et les plus de 18 ans devront présenter un pass sanitaire pour y entrer. Les forains craignent une baisse de la fréquentation.

Les célébrations des 400 ans des 400 coups ne vont pas tarder à débuter à Montauban. La fête foraine des 400 coups vient d'ouvrir ses portes ce vendredi 10 septembre sur le cours Foucault. Elle se termine dimanche soir avant que les festivités ne reprennent pour une semaine à partir du 16 septembre.

Les manèges sont installés cours Foucault, comme l'année dernière. Seul changement par rapport à 2020, les majeurs doivent présenter un pass sanitaire pour entrer sur le site. "J'espère qu'on ne va pas trop être embêté avec le pass sanitaire, confie la gérante d'un stand de churros et de confiseries. J'ai peur que ça décourage certains clients, qui ne sont pas vaccinés."

Les forains espèrent aussi que le temps va rester sec ce week-end, alors que des nuages menaçants ont survolé Montauban une bonne partie de la journée vendredi. S'il pleut, les clients ne seront pas au rendez-vous.

Une ambiance familiale

Benjamin a lui hâte d'aller à al foire ce week-end, "parce que j'aime les manèges et la nourriture, comme les churros !", raconte le petit garçon. Sophie, sa maman apprécie le côté familial de l'événement. "J'ai quatre enfants et il y a des attractions adaptées à tous les âges, détaille-t-elle. C'est une fête foraine familiale et puis la fête des 400 coups, c'est un peu le rituel à Montauban"

En 1621, d'août à novembre, Montauban est assiégée par le roi Louis XIII. Le roi catholique veut s'emparer de ce bastion protestant, mais n'y arrive pas. D'après la légende, il aurait décidé un jour de septembre de tirer 400 coups de canons en quelques heures contre les remparts de la citadelle. L'opération ne fonctionne pas, les Montalbanais résistent et le roi finira par lever le siège quelques semaines plus tard.

Cette année, Montauban célèbre donc les 400 ans des 400 coups. Des animations, des visites, des déambulations et une reconstitution des 400 coups sont prévues entre le 16 et le 22 septembre.