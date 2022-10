A Montauban, le cours Foucault en ébullition pour la préparation du festival de Lanternes

De grandes bâches noires tour autour du cours Foucault à Montauban pour que rien ne filtre de la préparation du festival des Lanternes. La cinquième édition s'installe pour la première fois dans le Tarn-et-Garonne entre le 1er décembre et le 5 février, après Blagnac et Gaillac pour les éditions précédentes.

Un festival plus immersif

Une centaine d'ouvriers et d'artistes chinois s'activent depuis quelques semaines pour monter les structures, les souder et les habiller de soie.

Les ouvriers montent les structures qui n'ont pas pu être transportées par camion © Radio France - Claudia Calmel

D'ici le 1er décembre, 2500 lanternes seront confectionnées et installées par des peintres, des couturières et des soudeurs. Il y aura comme chaque année des animaux, des fleurs, des pagodes, des temples et une pièce monumentale composée de vaisselle en porcelaine chinoise.

Cet immense vase est uniquement composé d'assiettes, de bols et de cuillères en porcelaine © Radio France - Claudia Calmel

Mais Patrice Gausserand, l'organisateur, promet un vrai renouvellement par rapport aux éditions précédentes : un festival plus immersif :"Cette année, l'objectif est d'avoir une totale immersion du visiteur. Quand il rentrera dans le parc, il sera complètement en immersion avec des structures de part et d'autre de plus de cinq mètres de haut. Le visiteur va être déconnecté et oublier qu'il est sur le cours Foucault. Il y aura par exemple un tunnel de lotus. La plupart des structures qu'on va avoir à Montauban n'ont jamais été réalisées. Bien sûr, il y a toujours des pandas, des animaux, des dragons. Mais la sensation sera vraiment différente.__"

Patrice Gausserand, l'organisateur du festival des Lanternes © Radio France - Claudia Calmel

Un public différent ?

Un festival des Lanterne à Montauban qui devrait attirer un public différent de celui de l'édition de Blagnac, selon Patrice Gausserand : "On le voit dans les réservations : il y a des gens qui viennent du Lot, d'Agen, de Bordeaux, du Pays Basque__. Nous avons aussi beaucoup d'Espagnols qui ont déjà réservé. On va avoir une nouvelle clientèle : Montauban est un axe autoroutier en direction Paris, de Bordeaux, de Toulouse et de la mer : c'est vraiment un emplacement idéal."

Les lanternes prennent forme au fil des jours © Radio France - Claudia Calmel

Le festival des Lanternes de Montauban espère accueillir entre 380 et 450.000 visiteurs. Il y en a eu 430.000 la saison dernière à Blagnac.

Il n'y aura pas de changement de prix : ce sera 19 euros en plein tarif et gratuit pour les moins de 11 ans. Les organisateurs promettent qu'il n'y aura pas de problème de stationnement : la Mairie de Montauban va créer sept parkings éphémères avec un système de navettes le temps du festival.