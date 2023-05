A Montbéliard, l'appARTement, une galerie d'art à la maison

Amatrice de grands espaces intérieurs et d'œuvres d'art, la montbéliardaise Anne Deuker-Girard a eu l'idée de créer une galerie d'art chez elle, à la maison, rue des Potiers à Montbéliard. Et voici : l'appARTement qui est inauguré ce vendredi soir, avec une première exposition de 40 pièces consacrée à l'artiste montbéliardaise, Lina Khe i.

La plus grande œuvre de Lina Khei trône dans la cuisine © Radio France - Christophe Beck

"Je cherchais à m'installer dans un lieu avec de l'espace. J'ai découvert cette ancienne clinique vétérinaire que j'ai entièrement réaménagé. Mon luxe ,c'est l'espace" nous confie Anne Deuker-Girard. L'appartement de 200 mètres carrés est ouvert, style loft, ou alternent des murs en pierres brutes, briques peintes, finition composite.

Cette idée de galerie à la maison s'est imposée naturellement. "Je voue une grande admiration pour les artistes. Et je me suis dis, mais cet appart' ressemble déjà à une galerie", poursuit Anne. "Et comme j'aime accueillir les gens, je réunis ici tout ce qui me fait vibrer".

Tous les espaces sont occupés. © Radio France - Christophe Beck

Et pour la première exposition de cette galerie appartement, Anne a eu la chance de convaincre une artiste montbéliardaise qui expose à travers l'Europe, Lina Khei, conquise au premier regard par cette idée de galerie à la maison. "On a besoin de nouveaux lieux qui rassemblent comme ça. Prendre un thé, un café ou l'apéro autour d'œuvres d'art, quelle belle idée !" nous confie Lina Khei. "Son appartement est atypique et impressionnant."

Des murs "dans leur jus". © Radio France - Christophe Beck

L'appARTement, 36, rue des Potiers à Montbéliard, au dessus de l'église Saint Mainboeuf. Inauguration et vernissage ce vendredi soir 12 mai à 18h30. La galerie sera ouverte au public tous les vendredi et samedi après-midi de 14h00 à 20h00.