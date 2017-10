A Montbrison, les miniatures font voyager les visiteurs du 10ème carrefour du maquettisme

Montbrison accueille le 10ème carrefour du maquettisme. Plus de 300 passionnés exposent leurs miniatures pendant tout le week-end. Voitures, avions, trains, figurines d'animaux, tout y est. Les visiteurs voyagent, en miniature.

Le carrefour du maquettisme de Montbrison réunit sur 3000 m² plus de 300 passionnés de modélisme, qui exposent leurs créations samedi 28 et dimanche 29 octobre. Ils ont tous leur univers, alors en passant de stand en stand, il y a de quoi voyager.

Pour ça, il suffit de se pencher sur l'une des maquettes les plus impressionnantes de l'exposition : un train miniature qui s'étale sur presque dix-sept mètres de long, et six de large ! On passe d'un paysage à l'autre en quelques centimètres seulement. Bernard Caisson est président de l'association des Chemins de Fer privé de la Mulatière, cela fait 30 ans qu'il est passionné par le modélisme. Il connaît son réseau de train sur le bout des doigts : "Là c'est un train de montagne, on a un écartement de neuf millimètres. Là on a fait deux modules en paysage de vigne", décrit-il, tout en vérifiant que la moindre petite pièce est bien en place : "Il faut faire tous les raccordements, il faut que ça soit droit, qu'il n'y ait pas de bosse, que ça roule !"

En étant devant pour le profane, c'est beau, mais il faut savoir que 80% de ces figurines, c'est de la création pure !" Jean-Pierre Müller, président du Maquett'Club de Montbrison, qui organise l'exposition.

Le train, c'est un grand classique, mais à Montbrison, on peut aussi partir aux Etats-Unis. C'est la maquette préférée de Jean-Pierre Müller, le président du club montbrisonnais qui organise l'exposition : "C'est Jean-Luc Bertholon qui nous a représenté une scène de rue Western. Alors en étant devant pour le profane, c'est beau, mais il faut savoir qu'il a créé une quarantaine de figurines, 80% de ces figurines, c'est de la création pure !" Pour faire une figurine de quelques centimètres de hauteurs, il faut environ quinze heures, alors créer cet aperçu du Far West a demandé plusieurs années de travail. Et les passionnés de modélisme ne voient pas le temps passer : vous pouvez par exemple voir une réplique de la gare de Chalon-sur-Saône. Son créateur travail dessus depuis 25 ans, et elle n'est pas encore tout à fait fini !