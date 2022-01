A Montdidier, le rire comme remède à la morosité

Les restrictions sanitaires successives ont pesé sur le moral de beaucoup de Français, comme Marie : "Le premier confinement je l'ai assez bien vécu. Le deuxième, ça a été plus compliqué. Dans le temps, être privé des siens, c'est très dur". Mais pour elle, il est important de garder le sourire, et de rire : "C'est essentiel, pour se retrouver, être à l'aise, surtout avec toutes les restrictions qu'on a vécues".

Changer le regard sur ce qu'il nous arrive

C'est justement l'objectif des ateliers proposées par William Herremy "Le corps ne fait pas la différence entre le rire vrai et le rire simulé. Ils ont le même impact bénéfique sur l'organisme. Le yoga du rire, c'est une pratique sportive pour entrer dans la bonne humeur. Elle permet de réactiver l'enfant qui est en nous. Du coup notre regard sur les choses change. Les choses extérieures restent les mêmes mais la porte d'entrée pour résoudre les problèmes est différente.".

Mais pour William Herremy, il ne s'agit pas d'une simple méthode Couet : "_Ca alimente une partie de la psychologie positive, qui fait que l'_on n'est pas dans le déni mais plutôt dans l'acceptation de ce qu'il se passe autour de nous. Avec simplement un quart d'heure de rire le matin, la journée est très différente".

Le rire et les masques, un mal pour un bien

Les sourires restent cachés derrière les masques. Mais pour William Herremy, ce n'est pas un problème. "Le masque change des choses, et permet aux gens timides de _pouvoir s'exprimer sans danger_. Quand je dis travaillez votre sourire, les gens le font plus volontiers parce qu'ils ne sont pas vus. Le masque leur permet d'avoir une expression plus libre".

Après quinze minutes, Patricia sent déjà chez elle un changement d'état d'esprit : "Ca m'a permis d'enlever des tensions. On est plusieurs, donc finalement ça déclenche le rire, quand on écoute les autres rires, c'est communicatif. Là je me sens bien à l'aise. Plus ouverte, plus communicative avec les autres,... Je me sens bien !".