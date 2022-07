À Montpellier et partout en France, la SNCF fête les 10 ans des "pianos en gare"

Il est 11 heures, ce jeudi matin, lorsque Pierre-Louis, 25 ans, décide de poser son skate-board pour s'installer au piano de la gare Saint-Roch de Montpellier. "J'habite pas loin et je m'étais toujours dit que je viendrai jouer ici. Il n'y avait personne alors j'en ai profité", explique le jeune homme. Ce piano en libre accès a été installé en 2014 mais le tout premier remonte à 2012, en gare de Paris-Montparnasse. C'est l'opération "Piano en gare". La SNCF fête ses 10 ans ce vendredi.

Pierre-Louis fait du piano depuis 3 ans et salue l'initiative de la SCNF. "Ça permet à tout le monde de profiter un peu d'un instrument qui coûte quand même cher. On a pas tous l'opportunité d'avoir un si bel instrument à la maison", poursuit-il.

🎹 Réécoutez le reportage France Bleu Hérault à la gare Saint-Roch de Montpellier

À Montpellier Saint-Roch, le piano situé dans le hall, attire les amateurs Copier

"Ils permettent d’abolir les frontières liées à la différence d’âge et de classe sociale tout en contribuant à animer nos gares pour en faire des lieux de vie et non plus simplement de passage", dit la SNCF à propos de ces pianos devenus "une vision familière pour les voyageurs" dans la soixantaine de gares équipées.

Parce que oui, parfois, la musique et la mélodie ne laissent pas indifférents. À la fin de son premier morceau, Pierre-Louis est applaudi et félicité par un voyageur. "Bah ça fait plaisir ! Ça donne envie de continuer, de progresser, de jouer encore un peu plus", dit-il le sourire au coin des lèvres. Mais le public peut aussi repousser.

"Ça fait profiter un peu les autres pour entendre des musiques différentes que l'on n'entend pas forcément avec les enceintes classiques" — Pierre-Louis

Naomie, 18 ans, a commencé le piano en décembre dernier et elle s'est tout de même lancée dans une petite démonstration. "Au regard des autres, pour s'entraîner, ça aide. Mais j'avoue que ça me fait aussi beaucoup stresser de voir les gens me regarder et peut-être me juger aussi", termine la jeune femme.

Des animations seront proposées dans plusieurs gares de France pour les 10 ans de ces pianos publics. À Montpellier, ce sera avec la Cité des Arts, ce vendredi de 12 heures à 14 heures à la gare Saint-Roch.