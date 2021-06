A Montpellier, la Secret Place reporte les deux concerts-tests prévus en juin

Parce qu'il n'y a pas que les zéniths qui attendent de rouvrir, les dirigeants de la Secret Place, à Saint-Jean de Védas, avaient pris les devants. En lien avec le CHU de Montpellier, ils prévoyaient d'organiser deux concerts-tests, les 5 et 6 juin. Objectif : réunir 300 personnes masquées, mais sans distanciation sociale. Avec le feu vert des autorités sanitaires en poche, l'opération semblait bien partie.

C'était sans compter sur l'accélération de la campagne vaccinale. Un paramètre ignoré dans le protocole, déposé en février. Résultat : malgré 2 800 volontaires, difficile d'en trouver 300 non-vaccinés.

Pour Stéphane Ricchiero, le co-gérant de la Secret Place, il était inutile de faire des concerts-tests qui ne reflètent pas la situation sanitaire actuelle.

"Au moment où on a fait ce protocole, en février, presque personne n'était vacciné. Maintenant, on est à plus de 20 millions de personnes vaccinées, et ça s'accélère. Donc notre étude n'est plus conforme et il faut la modifier."