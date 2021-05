A Montpellier, le zoo du Lunaret attend le feu vert des autorités pour rouvrir entièrement

Pour retrouver les dromadaires, les rhinocéros et les lions du parc zoologique du Lunaret, il faudra encore un peu de patience. Pour l'heure seul un petit quart du grand zoo de Montpellier est accessible (gratuitement) au public. En cause, une inspection qui a pointé des défaillances.

Dans les allées, beaucoup de visiteurs se réjouissent de retrouver ce poumon de 64 hectares, avant de déchanter :

"Arrivé ici on a vu les chemins fermés, la serre amazonienne fermée. On était un peu déçus." - Denis

Henriette était venue avec enfants et petits enfants, mais sa visite a tourné court :

"On est venus ce matin pour y passer la journée mais on a déjà vu les quelques animaux que l'on pouvait voir." - Henriette

Steven voulait quant à lui voir les lions. Certains habitués, comme Clara, préfèrent en revanche regarder les choses du bon côté :

"Les animaux que je préfère ce sont les fauves. Donc la fermeture ne me dérange pas. Après c'est vrai que les animaux les plus timides on ne les voit plus. - Clara