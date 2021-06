À Montpellier, le zoo du Lunaret va rouvrir aux deux tiers durant l'été

Pour les visiteurs, c'est souvent la déconvenue. Seul un quart du parc zoologique du Lunaret est pour le moment ouverte au public. A l'intérieur, des barrières invitent régulièrement à faire demi-tour. Sur ce plan du site, seule la partie verte est accessible pour l'heure.

D'ici juillet, deux tiers du site seront de nouveau accessibles au public, assure le directeur.

En attendant, les équipes du zoo doivent notamment poser trois cents mètres de barrière. Un impératif soulevé par les services de l'État lors d'un contrôle, début mai. A cette occasion, les inspecteurs ont pointé des défaillances sur la sécurité du public et le bien être animal.

Le coût de cette première phase de mise en conformité est d'environ 5 000 euros, à la charge de la ville de Montpellier.

Luc Gomel, le directeur du parc zoologique s'explique sur l'ampleur de cette première phase de travaux :

"Les animaux sont enfermés à l'intérieur d'un enclos grillagé. (Suite à l'inspection, ndlr), le parc se doit d'empêcher aux visiteurs d'approcher de ces grillages. On est donc en train de doubler les grillages par des barrières qui sont censées mettre à distance le public."

Deux boucles sont au cœur de cette réfection. A terme, leur réouverture permettra d'observer de nouveau la "très grande majorité des animaux".

"Si nous travaillons bien et si les inspecteurs qui viendront contrôler nous y autorisent, on réouvrira ces boucles-là courant juillet au plus tard."