VIDÉO - Un opéra entièrement adapté aux sourds et malentendants à Montpellier

Ce mardi 26 février, ce sera la dernière occasion de voir "Don Pasquale" à l'opéra de Montpellier dans sa version adaptée pour les sourds et malentendants. Particularité de cette création, au milieu des chanteurs lyriques, deux chansigneurs occupent la scène du début à la fin de la représentation. Ces interprètes de la langue des signes réalisent une performance qui non seulement s'intègre au spectacle, mais le complète et le rend accessible aux personnes malentendantes ou sourdes.

Nouvelle forme d'expression artistique

Ils sont à la fois comédiens puisqu'ils "jouent" les émotions, danseurs car leurs mouvements suivent le rythme et la musicalité de la scène, et même chanteurs bien qu'ils ne prononcent pas le moindre mot. Les chansigneurs sont les représentants d'une nouvelle forme d'expression artistique. _"_On chante en langue des signes et en essayant de s'approcher du lyrisme sur un autre canal, qui est visuel", tente d'expliquer Vincent Bexiga, l'un des deux chansigneurs de "Don Pasquale".

Ça apporte une animation supplémentaire".

À l'issue de la représentation, les spectateurs sourds et malentendants sont enchantés. "Ça déclenche énormément d'émotions. Je suis contente d'avoir enfin accès à l'opéra", savoure Nathalie. Une autre spectatrice sourde est même venue exprès de Paris pour vivre cette nouvelle expérience.

Parmi les "entendants", beaucoup saluent la performance et y trouvent eux-même un intérêt : "ça apporte une animation de plus, c'est assez plaisant", témoigne, enthousiaste, une spectatrice. D'autres affirment avoir été "dérangés" ou ne pas avoir compris l'objet de la présence sur scène de ces "intrus". Mais dès qu'on leur explique la raison, tous saluent cette innovation qui doit permettre à l'opéra de s'ouvrir à un nouveau public.