A Moreuil, la maison illuminée de Noël attire les enfants et les curieux

Pour la dixième année consécutive, le Moreuillois Clément Régnier illumine la maison familiale dans l'esprit des fêtes de Noël. Un projet qu'il améliore d'année en année et qui attire de plus en plus de curieux.

C'est une passion qui l'a pris depuis tout petit, quand il allait chez sa grand-mère décorer le sapin de Noël. Aujourd'hui à 19 ans, Clément Régnier voit les choses en grand. Au fil des années, il a pu enrichir son stock de décoration, au point désormais d'illuminer toute la maison familiale à Moreuil.

Sa mère Hélène a été le témoin privilégié de cette passion tenace : "Avec sa mamie au début, et puis après il a commencé dans la maison tout doucement. D'abord le sapin, il a commencé à faire le village, et puis après dehors. Il s'est mis à acheter tout ce dont il avait besoin. Bon c'est sûr que _niveau électricité, ça commence à chauffer_, surtout avec l'augmentation !"

Dans le salon aussi, Clément a reconstitué un village de Noël, peu à peu enrichi au fur et à mesure des années. © Radio France - Bastien Roques

Une attraction locale plébiscitée par les enfants

12 kilomètres de guirlandes lumineuses, une dizaine de sapins dont un de plusieurs mètres à l'arrière du pavillon, un carré de "banquise" avec une soixantaine de personnages, Clément Régnier y met les moyens. "C'est vrai que quand on y pense, 12 kilomètres ça fait beaucoup, mais finalement ça va très vite. La toiture j'ai plus de trois kilomètres... le sapin, c'est plus de deux kilomètres et demi..."

Entre le sapin, la toiture, les façades et le jardin, les kilomètres de guirlandes s'additionnent très vite. © Radio France - Bastien Roques

L'heure d'allumage est fixée à 17h30. Rapidement, des familles arrivent pour profiter quelques minutes du spectacle. Ce souvent de jeunes enfants accompagnés de leurs parents ou grand-parents. Valentine, 8 ans est émerveillée "C'est trop beau, j'adore? Juste devant, il y a la petite maison du père Noël avec les petites décorations, les sapins. C'est vraiment la plus belle maison !".

Un projet à l'année

Un émerveillement qui touche Clément Régnier. Ce projet ce n'est plus désormais un simple plaisir personnel : "De base, je le fais pour moi. Mais le plus c'est d'avoir tout ce monde devant la maison, qui nous dit que c'est beau, c'est magnifique, ben ça nous fait encore plus plaisir. C'est sur que de voir des enfants sourire, être content, dire à leur parents "On revient demain ?", ça nous fait extrêmement plaisir !"

Une sacré organisation qui l'occupe la plupart de l'année : "On démarre l'installation en septembre, mais dès le 15 aout on commence à faire les plans. L'installation se finit le 1er décembre, cinq semaines d'illuminations, et ensuite on entame le démontage jusqu'en mars. Et puis on passe les commandes pour l'année suivante, ça se finit fin mai donc on a deux mois et demi de battement pour se reposer et faire autre chose. Mais rien n'est parfait, il y a toujours quelque chose à améliorer, on peut toujours aller plus loin".