A Morvillars, le château Viellard va faire peau neuve

Le château Viellard, construit au XIXème siècle dans la commune de Morvillars, est en vente depuis huit ans et ne cesse de se dégrader. La mairie a enfin réussi à trouver un possible repreneur, qui compte y installer un restaurant gastronomique et des appartements de luxe.

Morvillars, France

La bâtisse est visible depuis le haut de la commune de Morvillars. Le château Viellard, construit par la famille d'industriels du même nom, en 1872, vient enfin de trouver un possible repreneur. Racheté par la mairie dans les années 60, il se détériore depuis plusieurs années. A tel point que les associations qui l'occupent doivent le quitter. La commune l'a mis en vente en 2011 mais ne trouvait aucun repreneur.

C'est donc désormais chose faite. Pascal Piccinini, promoteur immobilier, s'est déclaré intéressé par le château Viellard en mars 2018. "J'ai tout de suite été séduit par sa façade grandiose, et surtout par son toit en ardoise", indique-t-il. "On pourrait croire que le bâtiment est beaucoup dégradé mais en réalité, les fondations sont intactes. Il faut seulement changer quelques éléments de la façade, comme les volets." Il prévoit de créer un restaurant gastronomique et des appartements de luxe dans le monument classé.

Le château Viellard est entouré de nombreux espaces verts. - Françoise Ravey

Une épine dans le pied de la commune

Le promoteur immobilier fait le tour des lieux et se projette déjà dans les futurs travaux. "Cette grande salle de réception sera parfaite pour le restaurant gastronomique !", s'enthousiasme-t-il. A côté de lui, Françoise Ravey est aux anges. La maire de Morvillars attend ce moment depuis le début de son mandat. "Aucun acheteur ne voulait nous reprendre le château, sachant qu'il y en a pour presque trois millions d'euros de rénovation. C'est exceptionnel qu'on ait trouvé preneur, on n'y croyait plus !"

Les habitants n'ont pas envie que toutes les dépenses publiques aillent dans la rénovation du château

Il faut dire que le château Viellard commence à peser sur les dépenses de la commune. "Dès le début de notre mandat, en 2011, les habitants nous ont demandé ce qu'on allait en faire", continue Françoise Ravey. "Ils n'avaient pas envie que toutes les dépenses publiques aillent dans sa rénovation."

Depuis quelques années, le château Viellard n'est plus aux normes pour accueillir des associations. - Françoise Ravey

Redécouvrir le château

Le projet immobilier de Pascal Piccinini arrive donc au bon moment. "Non seulement il va nous amener un nouveau public, notamment originaire de la Suisse, mais en plus _les habitants de Morvillars vont pouvoir se réapproprier le monument_", affirme le maire. "Ils viendront au restaurant pour un repas en famille ou entre amoureux et ne verront plus le château Viellard de la même façon."

La vente devrait être officialisée à l'automne et les travaux pourraient commencer dans la foulée. Quelques personnes se seraient déjà déclarées intéressées pour acheter un appartement dans ce château historique.