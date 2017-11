A Moutiers, un projet de fresques de street-art pour redonner des couleurs à la ville

Avec un collectif d'artistes et les acteurs économiques de Moutiers (Savoie), la ville a lancé un appel à financement participatif pour réaliser une dizaine de fresques street-art dans les rues du centre-ville.

De l'avis général, les rues de Moutiers manquent un peu de couleurs. Alors la ville a décider d'inviter le street-art sur ses murs. Il y a un mois, une collecte participative a été lancée. C'est la mairie, un collectif d'artistes ("Éternelles crapules") et Activallée, le groupement des commerçants et des artisans de la ville, qui sont à l'origine de ce projet. Ils recherchent au moins 37.000 euros pour financer la création de grandes fresques "street-art" à toutes les entrées de la commune.

Redonner des couleurs au centre ville

"Il y a besoin d'un petit coup de pêche !" s'amuse une commerçante. Ça tombe bien ! Le street-art, ce sont des fresques murales, de véritables œuvres d'art souvent très colorées. A Moutiers, on parle de dessiner sur une dizaine de façades pour créer un parcours à visiter dans le centre-ville. "Il y a une différence entre le graffiti des autoroutes qui est plus agressif et plus vandale et le street-art avec des autorisations, du temps pour faire des pièces et une réflexion sur les œuvres présentées" explique Lucas, du collectif d'artistes.

ECOUTER | Le reportage "street-art" de France Bleu Pays de Savoie à Moutiers Copier

Au total 1000 m² vont être recouverts autour d'un thème assez large : "Les Alpes". Mais comme l'explique Maëlle, du collectif d'artistes, "il ne s'agit pas de peindre des chamois et des marmottes".

Les architectes des bâtiments de France auront leur mot à dire, mais chacun des neuf artistes invités aura une vraie liberté. Liberté assurée dit la ville, puisque le financement est entièrement participatif.

Malgré quelques façades colorées, le centre de Moutiers est un peu triste pour certains habitants. © Radio France - Xavier Demagny

Attirer les touristes et les gens de passage

Chaque hiver, des dizaines de milliers de touristes passent par Moutiers - direction les stations - sans vraiment s'arrêter ; l'idée de Franck Sergent, à la tête de la fédération des acteurs économiques de la ville c'est donc de les attirer grâce au street-art : "L'espoir c'est que les touristes qui passent et qui attendent sur le parvis de gare viennent voir les fresques dans Moutiers" et s'arrêtent, évidemment, dans les magasins.

Pour le maire Fabrice Panecoucke c'est aussi "préparer l'avenir et le patrimoine de demain" et le street-art a "toute sa place" dans sa commune.

Il manque plus de la moitié de la cagnotte

A l'heure où nous écrivons ces lignes, il manque encore plus de la moitié des 37.000 euros attendus. Tout le monde peut participer à la collecte et il y a des contreparties en retour de votre don. S'ils arrivent à réunir la somme de 37.000 euros ou plus, les organisateurs ont pour projet de mettre en place dans un futur proche un festival art et musique mêlés et de renouveler chaque année les fresques.

➤➤➤ POUR DONNER | Collecte Ulule.com des Eternelles Crapules

Le collectif d'artistes rêve de peindre l'une des façade de ces immeubles, visibles depuis l'autoroute de Moutiers. © Radio France - Xavier Demagny

Quelques exemples

Plusieurs artistes ont déjà été sélectionnés comme MARTHE, TANK & POPEK, REVEUR, COFEE, RAFI ou RINO dont voici deux exemples.

L'artiste Rêveur a réalisé cette fresque en mai 2014. - Ⓒ reveur.be