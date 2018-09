Nancy, France

Nicolas Mathieu pour son roman "Leurs enfants après eux" paru chez Actes Sud se voit décerner cette année 2018 la Feuille d'or, le prix des médias du Livre sur la Place France bleu, France 3, l'Est républicain. Un choix à l'unanimité pour ce deuxième roman de l'auteur, âgé de 40 ans, né à Epinal, qui vit à Nancy et qui signe ici son deuxième roman. Le prix sera remis officiellement ce samedi 8 septembre à 12h en direct sur l'antenne de France bleu sud Lorraine à l'occasion du salon littéraire de la rentrée le Livre sur la Place à Nancy.

Roman d'une vallée, d'une génération sur fond de fin de la classe ouvrière

"_Leurs enfants après eu_x" est le roman d'une ancienne vallée minière, appelée ici Heillange, le roman d'une génération dans les années 90, on y découvre pendant plusieurs étés la vie d'adolescents Anthony, Hacine, et leurs familles, leurs amours, leurs bagarres, leurs rêves... "Leurs enfants après eux" est un portrait sensible, touchant, qui nous tient en haleine du début à la fin. Un roman sur fond de fin de la classe ouvrière. Nicolas Mathieu confie avoir voulu aller plus loin que son premier roman "Aux animaux la guerre", "en s'inscrivant plus loin socialement".

"Je crois que là où on est né , ça compte double " confie Nicolas Mathieu

Les histoires se déroulent en Lorraine auraient-elles pu être ailleurs en France ? Nicolas Mathieu confie "J'ai coutume de dire que longtemps j'ai écrit des trucs chiants parce que j'écrivais sur des choses que je ne connaissais pas donc là c'est dans une vallée lorraine parce que c'est un monde que je connais et ce sont des sensations que je connais". "Je crois que là où on est né", explique encore le romancier "ça compte double, car le climat, les gens, les odeurs, le temps qu'il fait, c'est gravé dans votre peau".

Nicolas Mathieu confie encore son plaisir à recevoir ce prix Feuille d'or "une nouvelle opportunité de rencontrer des lecteurs, écrire un bouquin c'est rester , un, deux, trois quatre ans dans sa chambre à tapoter sur un clavier et puis on balance ça comme une bouteille à la mer en espérant que quelqu'un va le recevoir au bout. "