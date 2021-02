A Nancy, la manufacture Daum s'unit au chanteur GIMS

Quand la manufacture lorraine Daum s'allie à l'un des chanteurs les plus populaires du moment : la cristallerie installée à Nancy et Vannes-le-Châtel vient de dévoiler une création avec le chanteur GIMS : un vase de 56 centimètres de haut tiré à huit exemplaires et baptisé Origine. Valeur : 20.000 euros. Un vase qui s'inspire de masques africains, dessiné par le chanteur et qui sera commercialisé à partir de mi-avril.

"GIMS fait partie du patrimoine de la France, au même titre que Daum"

Une collaboration qui peut sembler inattendue entre une star de la chanson et une manufacture de luxe. Une vraie rencontre humaine selon Vanessa Sitbon, en charge de la communication de Daum :

"Rencontre étonnante parce que les univers paraissent éloignés. Mais on a un point commun, c'est l'art. Est-ce que l'art de la chanson ne peut pas s'exprimer dans l'art de la sculpture ? GIMS fait partie du patrimoine de France, au même titre que Daum, d'une autre manière."

GIMS qui a étudié aux Beaux-Arts a donc dessiné le vase lui-même. Covid oblige, il n'a pas encore pu visiter la manufacture mais c'est en projet, selon la Maison Daum.

Ce n'est pas la première fois que Daum s'allie à de grands noms, connus du grand public, c'est même dans l'ADN de la maison d'aller chercher des artistes sur tous les terrains, explique Vanessa Sitbon :

"On a toujours eu cette curiosité de pouvoir interpréter notre matière avec une inspiration très inattendue. En 1968, quand la famille Daum s'est adressé à Salvador Dali, personne ne s'attendait à voir ces oeuvres en cristal. Le challenge des maisons comme les nôtres, c'est de montrer que nous n'appartenons à personne dans l'esprit créatif."