A Nancy, le président de l'Académie Goncourt Didier Decoin présidera le Livre sur la Place 2022

Didier Decoin, écrivain journaliste et scénariste sera le président en septembre prochain du Livre sur la Place à Nancy, le grand salon littéraire de la rentrée, tant attendu chaque année. Une édition marquée par le bicentenaire de la naissance du Nancéien Edmond de Goncourt.

L'écrivain, président de l'Académie Goncourt Didier Decoin est le président du Livre sur la Place les 9, 10 et 11 septembre prochain.

Une édition cette année pour "marquer les 200 ans de la naissance du Nancéien Edmond de Goncourt," prévient l'organisation ce mardi 14 juin. La 44 -ème édition du "premier salon national de la rentrée littéraire" s'annonce cette année encore riche en rencontres et animations.

Un salon gratuit, ouvert à tous.

Le Livre sur la place en chiffres, selon la communication, "120 mille visiteurs, 500 auteurs en dédicace, 250 en programmation ".

Des Prix remis et des présidents d'ores et déjà annoncés comme Olivia Ruiz, chanteuse et auteure pour le Prix Ginkgo du livre audio, l'écrivain Prix Goncourt 2020 Hervé Le Tellier, pour le Prix Stanislas qui récompense un premier roman ...

L'affiche 2022 de la manifestation a également été dévoilée, elle est signée par le dessinateur de presse et illustrateur Nicolas Vial.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Le Livre sur la place de Nancy 2021 en dix questions