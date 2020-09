A Nancy, les libraires se préparent à un "Livre sur la place" particulier

J-1 avant le lancement du Livre sur la place édition 2020 à Nancy. Le premier salon littéraire de la rentrée dans un format inédit à cause de la crise du Covid. Pas de grand chapiteau place Carrière pendant trois jours mais des rencontres et animations du 11 au 20 septembre aux quatre coins de la ville pour éviter les attroupements. Des rencontres et dédicaces sur réservations. Près de 200 auteurs et illustrateurs contre 600 environ en temps normal. Une 42e édition qui restera dans les annales forcément, présidée par la romancière Leïla Slimani.

à lire aussi Nancy : le Livre sur la Place revient pour une 42e édition inédite marquée par le coronavirus

Nettement moins d'auteurs

Au Hall du livre, les cartons s'accumulent dans les réserves. "Ca fait drôle, c'est pas grand chose par rapport à d'habitude", note Isabelle Gegoux, qui s'occupe de la logistique de la librairie pour le salon. Le nombre d'exemplaires vendus va très fortement baisser avec la disparition du chapiteau, exemple avec l'une des fidèles, la Lorraine Elise Fischer :

"Il y a sept cartons. L'année dernière, on devait être à une quarantaine. C'est quelqu'un qu'on adore et qui hyper assidue, qui ne quitte pas le stand et signe non-stop. Trois jours de dédicaces au lieu de une heure ou une heure et demie."

Les cartons de livres attendent dans les réserves du Hall du livre, pour le Livre sur la place 2020 à Nancy © Radio France - CEDRIC LIETO

120 auteurs pour cette librairie en temps normal, contre 60 cette année et une logistique à toute épreuve pour acheminer les ouvrages à l'hôtel de ville, à la préfecture ou encore à l'Opéra :

"On a constitué des équipes par site, avec des renforts en cas de grosse signature avec des cartons triés par dates, par sites pour que tout soit prêt quand on arrive le matin."

"Organiser des choses qui nous amusent"

Un "Livre sur la place" qu'il fallait organiser pour Isabelle Gegoux. Un constat partagé par Stéphane Godefroy, gérant de la librairie spécialisée en bande dessinée "La parenthèse" à Nancy :

"On met l'aspect économique de côté. On sait que cette année est une mauvaise année. Ca sert à rien de pleurer. Autant continuer à organiser des choses qui nous amusent, nous plaisent, plaisent à notre public. C'est un rendez-vous et ce n'est pas parce que cette année, on sait qu'on ne va pas trop gagner d'argent qu'on laisse tomber le truc."

Stéphane Godefroy qui, à côté des événements BD prévus au musée des Beaux-Arts ou à l'Autre canal, va organiser des rencontres dans sa librairie le soir, le dimanche, dans un climat convivial.