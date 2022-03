A Nancy, retour de la foire attractive après deux ans d'annulation

Après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, la foire attractive est de retour cette année 2022 à Nancy, place Carnot et cours Léopold, durant tout le mois d'avril.

Ce sera la 681ème édition, ce qui fait d'elle l'une des foires attractives les plus anciennes de France et l'une des plus importantes avec traditionnellement près 180 métiers représentés.

La Ville de Nancy prévoit de communiquer en détails sur cette édition 2022 le lundi 7 mars.

Le représentant des forains Gilles Mazalon confie que ces deux dernières années ont été très difficiles pour sa profession, il se réjouit de faire son retour à Nancy "une des premières foires en France, on y tient, et économiquement intéressante".