A Nancy, un "micro festival" de musique dans le parc de la Cure d'Air ce week-end

L'association Cartel, qui promeut la musique urbaine et actuelle, a installé à l'ombre des arbres une scène et des stands. Des concerts d'artistes locaux sont organisés les après-midis, ces samedi 1er août et dimanche 2 août.

Différents stands ont été installés : une buvette, un magasin de vêtements, un disquaire, des vélos à vendre. L'objectif : continuer à faire vivre la culture à Nancy.

Un événement rare en période de crise sanitaire, où les boîtes de nuit n'ont toujours pas rouvert et le masque est obligatoire en milieu clos fermé.

Une parenthèse musicale sur les hauteurs de Nancy

Malgré les contraintes, la chaleur et la situation sanitaire notamment, Pierre Rolland et Raphäel Rimbon ont décidé d'organiser cet événement : "On est acteurs culturels, on en avait besoin, les artistes avaient besoin de revenir sur scène. Les gens ont besoin de sortir, de voir du monde, revivre un petit peu en fait".

Et les amateurs de musique arrivent petit à petit, comme Jeanne, une lycéenne de 16 ans : "Des festivals comme la Palette où il y avait beaucoup de jeunes ont été annulés. Du coup, on avait prévu des choses l'été et le fait que ça a été annulé, c'était dommage. On avait besoin de se revoir alors là, on a sauté sur l'occasion !".