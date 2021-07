À Nantes, des jauges de 49 personnes dans plusieurs cinémas pour éviter le pass sanitaire

Tant que c'est possible, ils baissent la jauge à 49 personnes pour éviter le pass sanitaire. À Nantes, plusieurs cinémas ont fait ce choix, tant que c'est possible, et pour plusieurs raisons. Certains le font pour faciliter l'organisation et accueillir un maximum de clients, et d'autres, aussi, par conviction. Dans ces établissements, les clients qui n'ont pas leur pass en profitent.

Une question d'organisation

Au Concorde par exemple, pas besoin du pass sanitaire pour le moment. "Les gens n'ont pas eu le temps de s'organiser, et d'ailleurs nous non plus. Il nous semblait donc plus judicieux de s'organiser en jauge limitée" explique Sylvain Clochard, le directeur du cinéma. L'établissement, qui prend sa pause estivale dès le 4 août et pour trois semaines, s'attend en revanche à devoir demander le pass assez rapidement.

Mais pas que

Au cinématographe, pas non plus de scan du pass sanitaire pour le moment. L'association n'a pas souhaité le mettre en place pour plusieurs raisons, mais notamment par principe. "Scanner quelqu'un pour le faire entrer ou non nous dérange quelque peu. Personnellement, je trouve que c'est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom, et ça apporte des tensions que nous ne sommes pas habitués à gérer" résume Emmanuel Gibouleau, le directeur.

Le Concorde sera fermé, pour sa pause estivale, du 4 au 24 août. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Et parmi les clients, certains viennent justement acheter un ticket dans ces cinémas là parce que le pass n'est pas demandé. C'est le cas de Marie, venue au Concorde avec ses enfants. Elle ne veut pas dire si elle est vaccinée ou non, "pas la question" explique-t-elle. Cette habitante refuse de se faire contrôler dans ses activités du quotidien et n'ira plus au cinéma si le pass est finalement demandé.