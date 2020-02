A Nantes, l'exposition du musée d'arts consacrée à Charlie Chaplin bat son plein pour le dernier weekend

Nantes, France

Plus que quelques heures pour voir l'exposition "Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes" : l'événement, ouvert le 18 octobre au musée d'arts de Nantes, fermera ses portes lundi 3 février à 19h. Pendant trois mois et demi, les visiteurs ont pu découvrir les influences mutuelles entre le créateur de Charlot et les artistes de son époque. Selon la maire de Nantes Johanna Rolland, près de 100 000 visiteurs avaient déjà poussé la porte du musée d'arts pour voir cette exposition à la fin de l'année 2019. Pour le dernier weekend, plusieurs milliers de personnes se sont pressées pour voir les œuvres, notamment dimanche parce que l'entrée au musée était gratuite.

Tisser un lien entre Chaplin et les avant-gardes, défi relevé

Une longue file d'attente s'étirait dimanche matin devant le musée d'arts mais aussi à l'intérieur, avant et après les guichets d'accueil. Il fallait parfois patienter plus d'une heure pour accéder à l'exposition mais ça en vallait la peine, selon Fabien. "C'est un parallèle avec son époque, les autres artistes et ce qu'il a pu influencer", raconte celui qui est venu en pensant trouver une exposition 100% consacrée à Charlie Chaplin. Pour autant, il ne regrette pas le déplacement : "J'ai appris plein de choses donc je suis agréablement surpris."

L'exposition "Charlie Chaplin : dans l’œil des avant-gardes" fait le plein pour son dernier weekend, le dimanche 2 février à Nantes. © Radio France - Clémentine Vergnaud

La thématique est donc bien choisie mais c'est surtout le personnage central qui fait la force de cette exposition : Chaplin, son mythique Charlot et une réflexion toujours d'actualité. "C'est un retour sur le passé mais avec beaucoup de sens. Ça prend un peu aux tripes aussi par rapport à la société", raconte Marie, venue avec une amie. "C'est le reflet d'un monde passé mais très présent aussi."

Pourtant, faire une exposition sur les liens entre les artistes d'avant-garde et Charlie Chaplin n'était pas forcément gagné car la thématique n'est pas forcément la plus accessible au grand public. Défi relevé ! "C'est une forme d'art que j'aimais bien quand j'étais au lycée et je suis contente de la retrouver ici", se réjouit Odile, professeure d'anglais à la retraite. "Le lien entre l'utilisation de Chaplin et l'art surréaliste est bien fait", juge-t-elle. Ce lien permet, selon Anna, étudiante en physique à l'université de Nantes, de mieux cerner le travail de Chaplin. "C'est important de voir dans quel contexte il a pu créer ces œuvres."

L'exposition "Charlie Chaplin : dans l’œil des avant-gardes" fait le plein pour son dernier weekend, le dimanche 2 février à Nantes. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Elle mérite d'aller ailleurs !

Au milieu de l'exposition, une usine à rêves est aménagée pour les enfants : ils peuvent eux aussi créer leur propre univers. "J'aime bien faire des petits bonhommes, les films et il y a pleins de tableaux et de photos. En dessous, on peut lire ce que ça représente", énumère Violette, 10 ans, en triturant son fil de fer pour créer un personnage. La petite fille pose ensuite avec son frère, en endossant les accessoires de Charlot.

L'exposition "Charlie Chaplin : dans l’œil des avant-gardes" fait le plein pour son dernier weekend, le dimanche 2 février à Nantes. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Photos, vidéos, installations... La variété des œuvres proposées fait le succès de l'exposition pour beaucoup. "Ça rend le musée vivant !", apprécie Odile, qui est fan de Chaplin. "Ça illustre bien les étapes importantes de sa carrière." La retraitée juge que l'exposition devrait être vue par plus de monde. "Elle mérite d'aller aiilleurs !" Et elle partira justement très vite ailleurs : elle rouvrira ses portes dès la mi-avril au Louvre Abu Dhabi.