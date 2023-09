À Nantes, le projet d'Arbre aux Hérons est mort, mais pas le héron

Et si le héron prenait son envol à Nantes, même sans son arbre ? Après le coup de massue de l'abandon définitif du projet d'Arbres aux Hérons , ses deux créateurs veulent y croire. "On ne va pas s'enfermer dans une polémique", assure ce mardi l'un des co-auteurs, Pierre Orefice. A deux semaines de son départ en retraite, le directeur des Machines de l'île veut préparer l'avenir. Ce héron, "il faut qu'il vive".

L'Arbre aux Hérons avait déjà du plomb dans l'aile depuis un an, lâché par la Métropole à cause de la flambée du budget. La Chambre de commerce et d'industrie a bien tenté de trouver une alternative grâce à des financements privés, mais cela n'a pas suffi. Le verdict de Nantes Métropole est tombé jeudi 14 septembre : le projet ne verra jamais le jour.

De nouveaux projets

Quelques jours après l'abandon total et définitif de l'Arbre aux Hérons, Pierre Orefice a réaffirmé ce mardi sa volonté d'aller de l'avant, dans le cadre de la présentation à la presse de la programmation du festival "L'Été Indien aux Nefs".

"On va oublier cette histoire. On va se remettre à travailler pour proposer un nouvel univers et que l'histoire et l'aventure des machines continue, souligne-t-il. Pour nous, c'est fondamental. Le thème de l'Arbre aux Hérons est resté depuis 2011 dans la galerie. Il faut qu'on renouvelle la galerie et l'aventure des machines par un nouveau rêve, une nouvelle machine, quelque chose qui permette que les Nantais viennent et reviennent, et s'approprient les machines."

Le héron aux Nefs ?

Mais maintenant, que faire du héron géant ? Nantes Métropole s'est dite favorable à son exploitation sur l'esplanade des Nefs, dès le printemps prochain. "C'est évidemment une bonne idée, répond Pierre Orefice. Il ne faut pas qu'il meure, ce héron, il est vivant!" D'abord, il faudra remettre en état la machine qui a pris la pluie depuis 18 mois. Un travail long et complexe, mais le jeu en vaut la chandelle. "Il faut que le héron ait une autre vie, et il faut que les Nantais et nos visiteurs en profitent."

Les deux co-auteurs des Machines nantaises, Pierre Orefice et François Delarozière, ont une réunion de prévue début octobre avec la Métropole pour discuter de l'avenir du héron à Nantes. "On fera tout pour remettre tout ça en vie, en énergie. Positivement, en gardant la tête haute et l'envie - comme on le fait depuis toujours - de faire rêver les gens", conclut le directeur des Machines de l'île.