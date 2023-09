À Nantes, le village rugby se prépare pour la Coupe du monde

C'est assurément l'événement sportif des deux mois à venir, à Nantes comme ailleurs en France. La Coupe du monde de rugby débute ce vendredi 8 septembre avec en guise de match d'ouverture, une affiche de rêve entre la France et la Nouvelle-Zélande. La rencontre débutera à 21h15.

Pour fêter l'événement, la ville de Nantes, qui accueille aussi quatre matchs de poule au stade de la Beaujoire, voit les choses en grand. Un village rugby est maintenant installé sur l'île de Nantes, à deux pas des Machines. Il ouvrira donc ses portes au public ce vendredi dès 18h. L'entrée est gratuite.

Une grande fresque de 16 mètres de long à l'entrée du village rugby pour dessiner et exprimer sa créativité. © Radio France - Marius Delaunay

Jusqu'à 7.000 visiteurs

Des animations seront proposées aux petits comme aux plus grands, avec un terrain de rugby (forcément) pour se faire plaisir, mais aussi des jeux de passe, du "rugby fléchettes"... Sans oublier les trois stands buvette et les neuf food trucks présents à bord du village pour s'hydrater et se restaurer.

Mais le clou du spectacle, c'est forcément la grande scène avec son écran de 60 mètres carré, le lieu de rassemblement pour voir toutes les rencontres, à commencer par la rencontre France - Nouvelle-Zélande de ce vendredi. Le village rugby est conçu pour accueillir jusqu'à 7.000 visiteurs en même temps.

La grande scène du village rugby à Nantes. © Radio France - Marius Delaunay

22 rencontres diffusées

Toutes les infos pratiques sur le village sont à retrouver sur le site de Nantes métropole . 22 rencontres de la Coupe du monde y seront diffusées sur 12 journées, soit les jours de retransmission des quatre matchs qui se jouent à la Beaujoire, ainsi qu'au moment des matchs de poule de l'équipe de France.

La liste détaillée des jours de retransmission au village rugby de Nantes :