A Néfiach, on peut apprendre à être DJ dès 6 ans

Gautier Canonge a une passion, la musique. Musicien, il a travaillé son oreille de façon plus traditionnelle avant de s'orienter vers le mix, les platines, les enchainements de sons qui font danser.

Parallèlement, son activité, animateur avec les enfants.

Et c'est ainsi que cette idée, originale, a pu voir le jour, conjuguer le tout et avoir pour résultat des initiations au métier de DJ dès le plus jeune âge, à partir de 6 ans et dans un village des Pyrénées-Orientales, Néfiach , entre Perpignan et Prades.

Alors évidement, pour que ça puisse fonctionner et donner des résultats, la méthode pédagogique est logiquement adaptée avec des formes, des couleurs.

Et pour les plus grands, là c'est d'avantage complet parce que c'est un métier passionnant qui peut s'apprendre encore de nos jours sur vinyles.

Le projet est surprenant mais captivant. Un soutien, la commune de Néfiach, son maire Patrice Vila est également notre invité. Il nous explique pourquoi il a décidé d'apporter son appui à cette initiative pas banale.

Et vous, vous êtes motivés pour découvrir cette audacieuse et passionnante Néfiach DJ académie ?