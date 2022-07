A Neuve-Eglise, le festival Décibulles se prépare à vous accueillir!

Décibulles est de retour! Le festival de musique revient pour 3 jours à Neuve-Eglise : ouverture des portes ce vendredi à 17h, dernier concert dimanche soir. Selah Sue, la Femme, Woodkid ou encore Vitalic et Parov Stelar sont les têtes d'affiche.

Bénévoles et prestataires préparent le terrain

Les tracteurs déchargent les centaines de fûts de bières locales (53 différentes, en pression), pendant que la grande scène est montée. "Ca grandit de plus en plus, là c'est les tours pour les enceintes, c'est impressionnant, on voit la vitesse à laquelle ça grandit, c'est du travail de fourmi", sourit Jacky, un bénévole.

Clémentine, en charge de la décoration des trois bars du festival, est en train d'installer des luminaires chinois, pour coller au thème de Hong-Kong :

On porte des lanternes chinoises rouges et dorées. On a aussi fabriqué des lampions en tissu avec des motifs de dragon, de fleur de cerisier. Ca nous a pris trois weekends en février!

La décoration hongkongaise d'un des bars du festival © Radio France - Antoine Jeuffin

Plus d'espace pour les festivaliers et un bowling en plein air !

Cette année, pour fêter le retour d'un festival "normal", sans restrictions Covid, pour la première fois depuis 2019, un bowling en plein air est installé. Romain fignole la piste : "Là on est sur la fin, on installe les rigoles, il faudra qu'on refasse le fond aussi et qu'on mette en place les quilles avec la tringlerie, vue que c'est pas automatique". Le jeune homme sourit et assure qu'il est "chaud patate!" pour animer le stand, "avec un DJ qui sera au-dessus".

Le festival s'est légèrement étalé depuis la dernière édition et le camping est de retour. Au total, près de 30.000 festivaliers sont attendus sur la colline ce weekend.

Si vous cherchez un billet, ça se passe ici.