À Nice, les Arènes de Cimiez remplace la salle de spectacle d'Iconic

La mairie de Nice n'en finit pas de s'emmêler les pieds dans le dossier du remplacement du TNN, le Théâtre National de Nice. Ce dernier doit être détruit. Ce lundi, Christian Estrosi a fait un tour de passe-passe et annoncé un nouveau plan de remplacement des salles de spectacles. Car en ce mois de novembre, on vient de l'apprendre, le déménagement du TNN, en partie dans la salle Iconic (à côté de la gare Thiers), n'est plus possible ! La salle n'est pas adaptée. La mairie a donc très vite envisagé une solution alternative : les Arènes de Cimiez.

Ce qui était prévu

On vous rappelle l'épisode précédent. Le TNN était détruit et les spectacles étaient envoyés soit dans la récente salle des Franciscains du vieux Nice, soit dans une structure éphémère sous forme de chapiteau à côté de Nikaïa (La Cuisine), soit, et surtout, dans la salle Iconic en haut de l'avenue Jean Médecin. Mais voilà, comme dit précédemment, cette dernière n'est pas adaptée. Elle serait trop basse de plafond et ne peut accueillir certaines représentations du TNN.

Ce qui est désormais prévu

C'est alors qu'intervient l'épisode du jour. Christian Estrosi monte sur les planches et déclame que les Arènes de Cimiez vont être complètement rénovées et pourront alors accueillir, dès cet été, des pièces de théâtre. Mais attention : en extérieur. Cela signifie que tant que le futur projet de palais des arts et de la culture, en lieu et place du palais des expositions dans le Paillon ne voit pas le jour, il manquera une salle couverte. Les créations du TNN ont donc intérêt pendant quelques années à ne pas être trop nombreuses, à ne pas trop attirer de public et surtout à pouvoir toutes se jouer en extérieur, même en plein mois de février.

Cette annonce a quand même du bon, car les arènes de Cimiez seront rénovées ce qui va permettre de préserver le site antique, de lui redonner vie et d'en faire un lieu estival de culture. C'était le cas notamment à une époque lors du Festival du Jazz.