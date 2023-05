À Nice les traversées du port en pointu "Lou Passagin" ont toujours la cote

Chaque été, "Lou Passagin" permet aux Niçois, habitants de la côte et aux touristes, de traverser le port Lympia en seulement 3 min, gratuitement, à bord d'un pointu.

"Lou Passagin" la madeleine de Proust des Niçois...

Aujourd'hui, même si le pointu ne peut prendre que 5 personnes à son bord, il fait toujours le bonheur des petits et des grands. De nombreux Niçois l'empruntent pour aller faire leurs courses, ou quand ils reviennent de leur footing sur le bord de mer.

Une Niçoise présente ce lundi 15 mai pour la reprise de la traversée, raconte ses souvenirs d'enfance : "Je prenais toujours "Lou Passagin" avec mes parents, ou mes amis... Quand je montais avec les autres enfants, le pilote nous grondait à chaque fois, parce qu'on revenait à la nage alors que c'était dangereux, mais qu'est ce ça nous amusait". Âgée maintenant de 75 ans, la retraité sourit, "Lou Passagin" c'est sa madeleine de Proust.

Le meilleur spot pour apprécier le port pour les touristes

Un peu plus loin sur le quai une Canadienne s'extasie : "Je trouve ce bateau si beau". Sur la Côte d'Azur pour plusieurs semaines, elle sait déjà qu'elle va faire la traversée de nombreuses fois : "Quand je suis venue en 2019, je n'étais là que 7 jours, et j'ai pris Lou Passagin au moins 4 ou 5 fois alors..." Originaire de Québec la jeune femme ne se lasse pas des couleurs des pointus, de la mer, et du port, et pour elle, la meilleure vue sur ce dernier... c'est pendant la traversée "Lou Passagin" !

"Le bateau du charbon"

"Lou Passagin" remonte au siècle dernier, entre 1920 et 1960, d'anciens pêcheurs ont eu l'idée de cette traversée du port pour raccourcir le trajet des dockers qui travaillaient sur le quai des Deux Emmanuel. A l'époque on appelait ce voyage dans le port "Lou bateu dou charbon", c'est à dire "Le bateau du charbon", rapport aux passagers noirs de poussière.

En 11 ans ce rapide trajet a accueilli à son bord plus de 520 000 passagers, dont environ 63 000 rien qu'en 2022.