A Nice, on va découvrir en avant-première Starmania version 2022. Notre rencontre au Palais Nikaïa

C'est en toute discrétion, depuis fin août, que l'Opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon est en train d'être répété à Nice. L'avant-première se déroulera bientôt au palais Nikaïa, où nous avons rencontré Thomas Jolly, le metteur en scène et Victor Le Masne, directeur musical.

Communication hyper-blindée : inutile d'insister, on ne connaîtra pas le casting de la nouvelle version de Starmania, on ne peut assister à un filage, pas de photos,.... Starmania répète depuis plus d'un mois, très discrètement, au Palais Nikaïa à Nice où aura lieu l'avant-première vendredi 7 et samedi 8 octobre.

Une grosse production

On comprend que l'environnement soit Star-maniaque. Quasiment 40 personnes sur scène, des chorés de Sidi Larbi Cherkaoui (excusez du peu), le génial Victor Le Masne, directeur musical de cette nouvelle version et Thomas Jolly, qui en est le metteur en scène et qui vient d'être nommé directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques de Paris-2024.

Au fait, que raconte Starmania?

On ne va pas se mentir, l'histoire de Starmania n'est pas des plus rigolotes. Et les chansons ont pris le dessus sur l'histoire. Thomas Jolly a choisi d'inverser la tendance.

Thomas Jolly explique à France Bleu Azur s'être intéressé particulièrement à l'histoire de Starmania Copier

Dans un futur pas si lointain, l'avenir ne s'annonce pas joyeux-joyeux pour les habitants de Monopolis, la capitale de l'Occident. Les jeunes noient leur désespoir dans la téléréalité et rêvent de gloire et Zéro Janvier s'apprête à diriger le monde de sa main de fer.

Dans les bas fonds de la ville (à l'Underground Café), une serveuse dépressive (dite automate) rencontre une bande de terroristes qui ont besoin d'amour et envie de tout casser. Pour se faire connaître, ils décident de donner une interview à Cristal (la présentatrice vedette de Starmania) ... Un peu comme une promo pour leur activités terroristes. Spoiler: ça ne finit pas bien. Et notre serveuse à la fin est toujours déprimée. Ben, oui le monde est Stone...

L'annonce de Starmania en 2022 est (très) sommaire

Une œuvre visionnaire... prophétique!

Terrorisme, télé-réalité,... pourtant écrite et composée en 1979, Starmania est visionnaire (carrément prophétique). Thomas Jolly le confirme : "Dans Starmania, _il y a beaucoup de situations qui n'étaient qu'une fiction et qui se sont réalisées_. Le terrorisme avec un impact sur la plus haute tour de l'Occident, la Tour Zéro Janvier dans Starmania, on a pu le connaître aussi dans la réalité. On connaît aussi les émissions où l'on devient une star : on en a eu des flopées depuis plusieurs années. La question de l'info en continu est aussi abordée, le stress de l'actualité...."

Thomas Jolly est le metteur en scène de Starmania - Anthony Dorfmann

Starmania est sidérant de prophétie, c'est presque flippant ! - Thomas Jolly metteur en scène

"D'autres choses ne se sont pas encore réalisées. Quoique Zéro Janvier parle, par exemple, d'une _colonisation de Mars_. C'est en cours, en tous cas c'est dans le cerveau de certains grands milliardaires. Je pense à Elon Musk, par exemple".

Victor Le Masne, directeur musical : "Pour la musique, j'ai fait un travail d'archéologue"

Ziggy (un garçon pas comme les autres) que Céline Dion avait repris, le Monde est Stone ou encore Quand on arrive en ville : difficile de sélectionner des tubes de Starmania... Il n'y a quasiment que des chansons connues de tous, des jeunes et des moins jeunes.

Victor Le Masne, est le directeur musical de cette nouvelle version, en répétition en ce moment à Nice. On l'a vu (et entendu surtout) comme arrangeur ou co-compositeur aux côtés de Juliette Armanet, Bernard Lavilliers ou Philippe Katerine, mais aussi Woodkid, Kavinsky.

Victor Le Masne est le directeur musical de Starmania - Anthony Dorfmann

Sa direction musicale, il l'a bossée avec Raphaël Hamburger, le fils de Michel Berger et France Gall.

Victor Le Masne : "Mon premier travail sur Starmania a été de jouer les Indiana Jones de la musique" Copier

"S'approprier les chansons de Starmania est un vrai défi". Et parfois, on a dû modifier les paroles ? "Quand viendra l'an 2000, on aura 40 ans", dit la chanson originale Quand on arrive en ville... "ça fait trois ans que nous avons regardé cette ligne avec intérêt", explique Thomas Jolly. Une nouvelle version a été proposée par Luc Plamondon. Mais on n'en saura pas plus.

L'avant-première Niçoise ne sera pas un "rendez-vous foireux"

Pas question de parler d'un filage. Si la "vraie" première du spectacle a lieu à Paris en novembre prochain, les deux représentations proposées au Palais Nikaïa ne sont pas des moments au rabais. Qu'on se le dise. "C'est particulier parce que c'est la première et qu'elle vibre évidemment d'une émotion singulière. Pour la première fois, un public va recevoir ce que nous échafaudons depuis trois ans", insiste Thomas Jolly.

Thomas Jolly insiste auprès de France Bleu Azur : "l'avant-première n'est pas un filage" Copier

Tant que le public en face n'est pas là, il nous manque un partenaire pour répondre à plusieurs questions. Combien de temps les gens vont ils applaudir pendant les chansons? Vont-ils déjà applaudir ? Les gens vont-ils chanter? On ne le sait pas. Notre indicateur sera le public Niçois. - Thomas Jolly

Thomas Jolly, maître des cérémonies des JO à Paris

C'est entre deux répétitions à Nice que Thomas Jolly a reçu le coup de fil de la (très) bonne nouvelle (pour lui) : il sera le metteur en scène des cérémonies des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il n'en revient toujours pas ! Il est revenu sur ce moment pour France Bleu Azur, aux côtés de Victor Le Masne.