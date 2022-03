A Nîmes, l'édition 2022 du Printemps de l'Aficion aura lieu du 30 mars au 9 avril.

A Nîmes, le printemps de l'Aficion aura lieu du 30 mars au 9 avril. Un évènement gratuit et ouvert à tous et spécifiquement aux plus jeunes, parrainé par le torero nîmois El Rafi.

Un évènement qui a pour objectif de promouvoir et transmettre la passion de la tauromachie aux plus jeunes, selon Frédéric Pastor, adjoint au maire délégué à la tauromachie : "La passion naît quand on est jeune, quand on va à la corrida avec ses parents, ses grands-parents. On veut que cet évènement soit pour la jeunesse, et aussi pour tous, c'est pour cela que l'évènement est 100% gratuit."

C'est aussi la première édition où la quarantaine de clubs taurins du département s'unissent pour un seul et même évènement.

Le programme détaillé :

Mercredi 30 mars

9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h : concours de dessin pour les enfants

14h – 17h : concours Féri’Art - Affichage et vote sur le Parvis des Arènes Lauréats désignés sur les réseaux sociaux et site ville de Nîmes Parvis des Arènes

Jeudi 31 mars

19h : conférence avec les Ganaderos Français en présence d’El Rafi, parrain de l’événement. Bodega Pablo Romero

Vendredi 1er avril

19h : conférence avec El Rafi, Solal et Joaquim Cadenas sur le thème : Torero ou raseteur ? Foyer Albaric

Samedi 2 avril

10h – 12h : ateliers pédagogiques.

• Course libre avec intervention et présence de Hadrien Poujol et Ludovic Zerti.

• Toreo de salon avec Hervé Galtier, les membres des Aficionados Practicos et le CFT.

Piste des Arènes 15h : course Camarguaise - présélection des écoles de raseteurs de la FFCC avec 6 taureaux de la manade Fabre Mailhan.

Piste des Arènes 19h : conférence de Bérenger Aubanel. Présence de Gil Lorfevre et Patrick Frilet pour leur livre « Les dynasties de Camargue ».

Carré d’Art

Dimanche 3 avril

11h : classe Pratique élèves du CFT- Ganaderia Barcelo.

Piste des Arènes 11h : abrivado – avec la Manade de la Saladelle

Rue de la République 15h : novillada sans Picador avec Julien Nino, Fabien Castellani et Jean Laroquette - Ganaderia Bernard Taurelle-Barcelo, puis remise du prix Nimeno II.

Piste des Arènes

Jeudi 7 avril

19h : conférence autour de l’invité d’honneur, Paco Aguado.

Bodega Pablo Romero

Vendredi 8 avril

17h : dédicace du livre « Joselito El Gallo » en présence de Paco Aguado.

Librairie « L’itinéraire »

Samedi 9 avril

10h – 17h : Journée pédagogique au campo.

• Visite de l'élevage en remorque tractée ;

• Tienta de 4 vaches avec les Aficionados Practicos / CFT ;

• Tour de calèche pour visiter l’élevage ;

• Toreo de salon.

Ganaderia « La Paluna » à Saint-Gilles.

INFOS PRATIQUES

Entrée gratuite aux ateliers, conférences et spectacles taurins.

Info billetterie Arènes au 08 91 70 14 01 et sur www.arenesdenimes.com1ère