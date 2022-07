A Nîmes, pas de feu d'artifice le 14 juillet mais un programme complet autour des Black Eyed Peas

Le jeudi 14 juillet à Nîmes se vivra certes sans feu d'artifice -par mesure de sécurité liée à la sécheresse- mais le programme reste riche malgré tout. Il y a aura dès 11h le matin un défilé militaire, puis des concerts dans le cadre des Jeudis de Nîmes, mais aussi un bal populaire et le concert des Black Eyed Peas, prévu l'an dernier mais qui avait été reporté.

Le programme

11h : cérémonie militaire boulevard de la Libération

L’ensemble des représentants des régiments seront présents sur le territoire nîmois, avec notamment, des délégations de la gendarmerie, de la police nationale, de la police municipale, de la Croix-Rouge et du SDIS.



- La fanfare des écoles militaires de Draguignan ;

- Le drapeau du régiment étranger d’infanterie et sa garde ;

- le 2e régiment étranger d’infanterie;

- le 503e régiment du Train fourni basé à Nîmes Garons;

- le 4e régiment du Matériel;

- 7 motards et d’un véhicule rapide d’intervention de l’escadron départemental de sécurité routière ;

- 4 motards de la Police Municipale de Nîmes, 7 agents sur VTT et d’un véhicule de patrouille

- 2 véhicules avec équipage de l’antenne locale de la Croix-Rouge

- 2 véhicules avec équipages du service départemental d’incendie et de secours du Gard

- Défilé motorisé de 38 véhicules et troupes à pied



Elle comportera également des honneurs au Drapeau, une revue des troupes, une remise de décorations…



De 21h à 1h : bal populaire, place Jules Guesde

La Fête nationale sera rythmée par le bal populaire animé par le groupe Tony Bram’s



De 18h à minuit : Bal des pompiers, 22 rue des Chassaintes

19h/23h : concerts, dans le cadre des jeudis de Nîmes

• Maison Carrée : Magda Mango

• Place de l'horloge : Blind Beans

• Place de la Calade : Tess et Ben

• Place Bellecroix : God Spell

• Place Montcalm : Rusty Blues

• Place Questel : Salsa Bachata Kizomba par l’Association Milonga de Felix Akli avec présence d’un DJ de 20h à minuit

• Place du Chapitre : Tango argentin – initiation, démonstrations et milonga par Abrazo Social Tango Club en présence d’un DJ de 19h à minuit

• Carré d'Art : orchestre de l'Association des Anciens Elèves du Conservatoire de Nîmes de 17h à 19h

• Eglise Saint Paul : 25e Festival de chants lyriques et sacrés avec orgue par l’association des Amis de L’orgue Cavaillé-Coll de l’Eglise Saint-Paul de Nîmes à 21h

• Cathédrale de Nîmes : 19h concert de chants lyriques et sacrés

• Déambulation Mario et les Gypsys



Egalement :

• Les Jeudivins

Cette année encore, les vignerons de l’AOC Costières de Nîmes prennent leurs quartiers d’été sur l’Esplanade Charles de Gaulle et répondent présents pour les JeuDiVins, le traditionnel rendez-vous estival tant attendu. Dès 19h00 et jusqu’à 22h30, les vignerons vous font déguster les vins de l'appellation, accompagnés de produits du terroir



• Les marchés

Artisans d'art, collectionneurs, bouquinistes, brocanteurs et producteurs locaux donnent rendez-vous aux visiteurs au hasard des multiples places et boulevards du centre historique de 18h à 23h. Autour de la Maison Carrée, sur le Boulevard Victor Hugo et la Place de la Calade vous pourrez retrouver des objets originaux d’artisans créateurs. Pour les amoureux de lecture et les chineurs de vieux objets de collection ça se passe Place aux Herbes et rue de la Madeleine. Sur l'Esplanade Charles de Gaulle, dans le cadre des Jeudivins ; une dizaine de stands alimentaires de produits locaux sont proposés (petits pâtés nîmois, glaces artisanales, burgers, coquillages, beignets salés, plateaux de charcuterie et de fromages, biscuits secs...).



L’ensemble des événements de l’été sont à retrouver sur animesmonete.fr



Concert dans les Arènes

• Black Eyed Peas à partir de 21h avec en première partie Henri PFR



Info circulation : fermeture des voies, de 19h à 2h du matin

Le boulevard Jean Jaurès sera fermé, sur les voies montantes et descendantes à partir de l'intersection avec la rue Emile Jamais et ce jusqu'aux jardins de la fontaine.

La circulation sera également coupée sur les quais de la fontaine à partir du square Antonin, et sur le boulevard Victor Hugo à partir de la rue Emile Jamais.