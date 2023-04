A Niort, des portes-ouvertes ce jeudi pour découvrir les bateaux sur la Sèvre

A quoi ressemblent les bateaux habitables électriques qui vont naviguer sur la Sèvre niortaise ? Vous avez la possibilité de les découvrir ce jeudi 20 avril. Des portes-ouvertes sont organisées de 12 heures à 18 heures et à 16h30 inauguration officielle de cette nouveauté touristique attendue. Port Boinot, à Niort, est le point de départ du parcours d’une centaine de kilomètres. Parcours allant jusqu'à Marans, en Charente-Maritime.

"Hélios" et "Kifanlo", c'est le nom de ces deux bateaux à propulsion 100% électrique. Des panneaux solaires sont installés sur le toit pour apporter un supplément d’autonomie et alimenter les équipements de bord. Chaque bateau peut transporter jusqu’à 12 personnes. Les durées de séjours varient, du week-end jusqu'à la semaine complète. Ces bateaux appartiennent au parc naturel régional du marais poitevin. C'est l’agence "Au bout du marais" qui les exploite et les commercialise.

13 haltes nautiques aménagées

Le parcours permet de traverser les trois départements du parc du marais poitevin : Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Vendée le long de la Sèvre et de ses affluents. 13 haltes nautiques ont été aménagées et 10 écluses ont été rénovées dont certaines équipées de pontons d’attente.