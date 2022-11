À Niort, "la crise énergétique n'aura pas la peau de Noël"

"Le vent soufflé de Russie et la crise énergétique n'auront pas la peau de Noël", lance Jérôme Baloge le maire de Niort lors de la présentation des festivités de cette fin d'année 2022. "Noël c'est un moment festif, familial, convivial, qui a toujours été et qui sera évidemment cette année encore". Pour l'élu "on en a plus que jamais besoin. Ça nous fera tous du bien dans un contexte c'est vrai assez sombre".

On retrouvera tous les incontournables : illuminations, projections sur le Donjon, marché de Noël, patinoire, luge, spectacles. "Le budget est inchangé", insiste Jérôme Baloge sans dévoiler de chiffre global. "Quand on utilise des LED, le coût de la consommation électrique est très très faible. Pour les guirlandes de Noël c'est un peu moins de 500 euros donc on peut raisonnablement dire qu'on peut faire Noël".

Six grands sapins de 8 mètres sont installés dans le centre-ville, rue Victor Hugo, place des Halles et bientôt devant l'Hôtel de Ville. Pour les décorations ambiance gourmande, sucres d'orge et berlingots.

Six grands sapins sont installés en centre-ville et sont en train d'être décorés. © Radio France - Noémie Guillotin

15.000 personnes attendues pour le lancement le 3 décembre

Le grand lancement des festivités se déroulera le samedi 3 décembre avec à 10 heures l'ouverture du marché de Noël, à 15h30 les premiers spectacles, à 18 heures le lancement des illuminations et des projections sur le Donjon et à 19h30 un feu d'artifice dans les jardins de la Brèche. 15.000 personnes sont attendues.

Le principal marché de Noël sera installé place du Donjon avec 40 chalets de producteurs, d'artisans, sans oublier la restauration. Avec sept nouveautés à découvrir, créations artisanales en cuir, poterie, tissu... Place du Temple vous retrouverez la patinoire - synthétique - et deux chalets de restauration. Il y en aura aussi aux allées foraines, place de la Brèche, dix chalets à côté de la piste de luge.

La rue Victor Hugo, principale artère du centre-ville se transformera en rue des Bout'choux avec trois bulles animées. Une quarantaine de spectacles sont programmés les week-ends et sur la semaine de Noël ainsi que 12 concerts. Le Père Noël sera de passage avec son traîneau le mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 décembre.

Projections sur le Donjon : l'origine de Niort contée

Noël à Niort c'est aussi les projections sur le Donjon avec un spectacle conçu cette année par une société d'Ille-et-Vilaine. Elle raconteront une histoire autour de la création de Niort. Avec, pour répondre aux enjeux énergétiques, des vidéoprojecteurs LED ainsi qu'un ensemble éclairage LED basse consommation pour la scénographie.

Une partie des animations se terminera le 24 décembre comme le marché de la place du Donjon et les spectacles. Illuminations, projections sur le Donjon, luge et patinoire se poursuivront jusqu'au 2 janvier.

Sachez que les bus niortais circuleront les dimanche 4,11 et 18 décembre. Tout le programme des festivités de Noël à Niort est à retrouver ici .