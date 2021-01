A Niort, le Moulin du Roc dans l'attente d'une "perspective claire"

Pas de réouverture des salles de spectacles, des théâtres, des cinémas ce jeudi 7 janvier. La date n'est plus d'actualité en raison du contexte sanitaire. Au Moulin du Roc, on espère

Les 780 fauteuils rouges du Moulin du Roc à Niort restent vides. La réouverture des salles de spectacles, des théâtres, des cinémas un temps évoquée au 7 janvier ne se fera pas compte tenu de l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

L'impression de tricoter, détricoter, retricoter

Alors quand ? "Ce qu'il nous faut c'est une perspective claire", explique Paul-Jacques Hulot, directeur du Moulin du Roc, scène nationale et cinéma d'art et d'essai à Niort. "On se plie aux nécessités sanitaires, ça personne ne les conteste. Mais ce qu'on redoute c'est un peu le stop and go comme on l'a vécu au mois de décembre avec l'espoir de reprendre, ne pas reprendre et une lassitude aussi des équipes de billetterie qui encaissent et décaissent. L'impression de tricoter, détricoter, retricoter", raconte-t-il.

Raisonnablement, on peut espérer qu'à la rentrée des vacances de février rendez-vous soit pris

La réouverture le 7 janvier, Paul-Jacques Hulot et son équipe n'y croyaient pas beaucoup. "En interne, on avait plutôt tablé sur le 20 janvier, on espère encore le 27. Mais raisonnablement on peut espérer qu'à la rentrée des vacances de février, vers le 24, rendez-vous soit pris", indique, plein d'espoir, le directeur de la scène nationale niortaise.

Et il se tient prêt. "La programmation est pré établie à l'année donc dès lors qu'on nous donne une date d'ouverture, on sait quel spectacle peut jouer et doit jouer. Pour le cinéma, il faut un délai de 15 jours à trois semaines aux distributeurs pour remettre en route un plan de sortie des films", précise Paul-Jacques Hulot. En attendant en ce début 2021, une grosse moitié des 33 salariés est toujours au chômage partiel.