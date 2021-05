A Niort, le musée Bernard d'Agesci accueille sept œuvres spoliées par les nazis

A Niort, le musée Bernard d'Agesci accueille dans ses murs sept œuvres spoliées par les nazis pendant la Seconde guerre mondiale. L'un de ces tableaux de vient de faire l'objet d'une restauration, une huile sur toile peinte en 1798 par Jean-Baptiste Huet. Il fait partie de ce qu'on appelle les MNR pour musée nationaux de récupération.

"Il y a eu environ 60.000 biens de toute natures récupéré par la France dans le territoire du IIIe Reich. Avant d'être, dans leur grande majorité, restitués aux propriétaires légitimes. Les biens qui n'ont pas été réclamés ont été vendus au début des années 50. Environ 2000 œuvres ont été confiées à la garde des musées nationaux. 700 ont été déposées en région", détaille Laurence Lamy, directrice du musée Bernard d'Agesci.

Une commission spécifique pour rechercher les propriétaires ou ayants-droit

Des œuvres dont on ne connaît pas le propriétaire. "Il y a en France une commission spécifique qui travaille à la recherche des ayants-droits de ces tableaux", explique Laurence Lamy. Ce qui explique qu' "on y touche le moins possible. Les intervention sur les MNR sont forcément minimalistes. On ne touche surtout pas aux étiquettes au revers de l'oeuvre car elles permettent d'expliquer son histoire, ni aux sigles, y compris les petites annotations à la craie".

La scène champêtre de Jean-Baptiste Huet a été peinte en 1798 - Photo musée Bernard d'Agesci

Des œuvres qui ont vocation à être exposées. "C'est en les montrant au public où là on va se dire dire mais attends je l'ai vu sur une carte postale", explique Laurent Lamy. Ce n'est pas le cas de La scène champêtre de Jean-Baptiste Huet en raison de son état mais il se trouve dans le parcours numérique crée par le musée pour raconter l'histoire de ces sept œuvres pas comme les autres.