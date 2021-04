A Niort, le musée Bernard d'Agesci prêt à rouvrir

Ils font partie de ces lieux culturels dont la réouverture est envisagée à la mi-mai. Les musées sont dans les starting-blocks. C'est le cas à Niort. "Nous sommes prêts depuis déjà plusieurs semaines pour ne pas dire plusieurs mois", lance Laurence Lamy, directrice des musées Bernard d'Agesci et du Donjon. "Cela pourrait être le samedi 15 mai pour la nuit des musées ?", espère-t-elle, impatiente.

Pour les musées, "je pense qu'il nous faut une lisibilité différente entre les sept musées dits nationaux qui accueillent un peu plus d'un million de visiteurs par an et nos musées qui sont à 40.000 visiteurs", précise Laurence Lamy. Elle rappelle qu'un travail a été fait sur un protocole d'accès et d'accueil dès le premier confinement pour que le public ne se croise pas. "Si nous pouvons espérer la réouverture avec les mesures barrières, la sécurité, les parcours obligatoires, ça permettrait à tout un chacun de pouvoir enfin revivre des moments culturels".

Programme revu

Avec la fermeture prolongée, le programme a dû être adapté. "Il a fallu soit reporter, suspendre, décaler. Il y avait les transports d’œuvres à coordonner en conséquence", explique la directrice. Au musée Bernard d'Agesci, l'exposition sur le bijou régional est ainsi prolongée jusqu'au 19 septembre 2021. Les accrochages se poursuivent dans le grand hall mais par exemple celui prévu pour le centenaire du prix Goncourt de l'écrivain niortais Ernest Pérochon aura lieu en février 2022. Une exposition sur le bijou contemporain risque également d'être décalée.

Mais le confinement a aussi été l'occasion pour les équipes de concevoir de nouveaux parcours numériques et de nouvelles énigmes au musée. A découvrir "dès qu'on nous donnera enfin cette possibilité de rouvrir la grille", conclut Laurence Lamy.