A Niort, le retour des Apéros du mardi dès le 15 juin

Il y aura bien des Apéros du mardi à Niort en 2021. Et ça commence dès ce mardi 15 juin. Comme l'an dernier l’événement se déroulera sur la place du Donjon. Des tables pour six personnes seront installées avec une jauge maximale de 350 personnes sur la place. Deux agents d'accueil seront aux barrières de l'entrée et de la sortie. Consommations assises uniquement. On pourra écouter les animations musicales mais pas danser.

L'organisation pourra évoluer en juillet en fonction de l'évolution des consignes sanitaires. Les Apéros du mardi c'est jusqu'au 7 septembre tous les mardis donc de 18h à 21h45.

Le programme