A Niort, le retour des concerts debout arrive entre soulagement et inquiétudes

Nouvelles levées de restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 ce mercredi 16 février. Vous pourrez de nouveau boire un café debout au comptoir d'un bar, manger du popcorn au cinéma, vous déhancher sur David Guetta en boite de nuit et... aller voir des concerts debout. Un soulagement pour les professionnels poitevins. Les concerts debout étaient interdits depuis le 3 janvier.

Mais ce soulagement s'accompagne d'inquiétudes. "Ce dernier coup a fait du mal au monde du spectacle et aux gens", affirme Théo Richard, programmateur du Camji, la salle de musiques actuelles de Niort. "On voit que les gens attendent énormément pour prendre des places, se renseigner sur les concerts qui arrivent. Pourtant on est sûr, ça arrive. On est très content de reprendre donc j'ai envie de dire aux gens n'hésitez pas !", lance Théo Richard. Au Camji la reprise est pour le samedi 26 février avec un concert de Siau et Ussar.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les gens n'achètent plus les billets dans la crainte que ce soit annulé ou reporté

Ce retour des concerts debout est aussi une excellente nouvelle pour Nouvelles Scènes, le festival niortais de musiques émergentes qui se tient du 16 au 19 mars 2022. Tout comme la fin annoncée du masque dans les lieux soumis au pass vaccinal le 28 février.

En raison des incertitudes liées à l'épidémie, l'édition 2022 a été resserrée avec 21 artistes programmés au lieu d'une quarantaine habituellement. Reste là aussi la question du public. "On espère que les gens vont revenir. On le voit dans toutes les salles, les réservations sont très dernière minute. Les gens n'achètent plus les billets dans la crainte que ce soit annulé ou reporté. Nous on est confiant car on a de bons retours sur la programmation du festival, on sent qu'il y a une envie mais on n'a pas de certitude pour l'instant", explique le programmateur Eric Surmont.

Pour appuyer ce retour des concerts debout, la soirée d'ouverture de Nouvelles Scènes le mercredi 16 mars ne se fera pas dans la grande salle assise du Moulin du Roc comme prévu initialement mais dans une autre salle. "Il y a cette image de vouloir être debout, cette possibilité qu'on ne veut pas laisser passer. Et puis là les groupes sont adaptés à avoir un public debout", détaille Eric Surmont. Une soirée d'ouverture avec Uele Lamore et Mansfield. TYA.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix