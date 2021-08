Connaissez vous l'histoire de Gargantua et de la création du marais ou la légende de la fée Mélusine ? Cet été, la ville de Niort propose une visite autour des contes et légendes de la Sèvre niortaise et du marais.

A Niort, une visite guidée autour des contes et légendes cet été

Gargantua, la fée Mélusine, le chevalier et le dragon... des contes et des légendes à (re)découvrir cet été à Niort. La Ville organise une visite guidée qui se veut "familiale donc destinée aussi bien aux enfants qu'aux adultes", précise Alexandra Rompillon-Jouarre, médiatrice culturelle et historienne du patrimoine.

Elle raconte par exemple l'histoire de Gargantua qui serait à l'origine de la création du marais. En effet le géant de Rabelais aurait bu la Sèvre niortaise, asséchant une partie du marais. Ayant trop bu, il aurait ensuite eu envie de se soulager, inondant l'autre partie du marais.

Les légendes, ça fait toujours rêver

"C'est toujours un peu magique de se dire tiens, les dragons auraient pu exister. Ce sont des légendes qui sont très anciennes et qui se transmettent. Donc on voit bien que toutes les générations ont besoin de ces histoires", explique Alexandra Rompillon-Jouarre qui lors de la visite raconte aussi la "vérité historique". Exemple, la création du Donjon de Niort par la fée Mélusine selon la légende. C'est en fait Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre et mari d'Aliénor d'Aquitaine, qui en débute la construction vers 1180.

Prochaines dates de la visite : le samedi 21 août et le mercredi 25 août. C'est gratuit mais il faut s'inscrire car il y a une jauge de 20 personnes maximum. Pour réserver, cliquez ici.