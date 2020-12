À Noël, offrez un jeu vidéo made in France

Alors que les Français sont de plus en plus nombreux à plébisciter le Made in France, pourquoi ne pas aussi se laisser tenter par un jeu vidéo conçu chez nous ? France Bleu vous propose une sélection de dix titres à offrir ou à s’offrir en cette fin 2020.

Qu'ils aient une manette, une souris ou un téléphone portable entre les mains, plus de la moitié des Français joue aux jeux vidéo régulièrement. Si les grandes firmes de l'industrie placardent leurs publicité dans tout le pays et sur tous les écrans avant les Fêtes, il existe aussi des jeux issus d'équipes plus modestes mais non moins réussis. Juste avant les Fêtes, France Bleu vous sélectionne dix jeux vidéo, testés et approuvés, conçus par des équipes indépendantes installées partout en France.

There is no Game : Wrong Dimension, du studio Draw me a Pixel (Lyon)

C’est l’une des claques de cette année : There is no Game (littéralement “Il n’y a pas de jeu”) est une expérience ludique unique. Vous êtes face à un logiciel qui refuse de se lancer, et qui va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Tout au long de ce “non-jeu” en pointer-et-cliquer où vous ne gérez que la souris à l'écran, vous devrez résoudre des énigmes qui cassent les codes : cliquer plusieurs fois sur une pancarte pour qu’elle tombe, changer d’écran suffisamment vite pour faire planter la machine… Le tout associé à une narration plus émouvante qu’elle n’y paraît au premier abord car There is no Game, c’est aussi l’histoire du créateur de ce jeu, de ses ambitions et de ses galères.

Disponible sur macOS, Microsoft Windows et sur Android (à 5,49 euros) || Steam :12,99 euros || Site officiel

ScourgeBringer du studio Flying Oak Games (Metz)

Un jeu pour les amateurs de défi ! ScourgeBringer fait partie de la famille des rogue lite (des jeux où l'on meurt souvent pour recommencer la partie suivante en étant plus fort). Vous incarnez Khyra, femme guerrière à la chevelure argent, qui doit découvrir ce qui se trame dans l’Apporteur, une entité inconnue qui met en danger toute civilisation. Mouvements aériens, fluidité, vitesse : le jeu demande réflexes et précision pour venir à bout des salves d’ennemis et passer de salle en salle. Si la difficulté n’est pas votre fort, vous pourrez tout de même découvrir cet univers de pixel grâce au mode assisté présent dans les options. Bien plus qu'un mélange entre Céleste et Dead Cells pour les plus connaisseurs d’entre vous.

Disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Mac OS || Steam : 16,99 euros || Site officiel

As Far As The Eye, de Unexpected Studio (Montpellier)

Ici l'action se place dans un monde où les Pupilles vivent en adéquation avec la nature qui les entoure. Ces petits personnages à poncho ont pour but de rejoindre un cirque, l'Oeil. Vous devez gérer une tribu de nomades qui doit se rendre au centre du monde. Pour ça, il vous faudra les installer, leur faire construire les bonnes infrastructures, récolter, transporter les ressources nécessaire pour leurs voyages, étape après étape. Il va falloir choisir "entre vos besoins, vos envies et vos capacités". Un jeu facile à prendre en main, mais qui nécessite de s'y plonger pour le maîtriser parfaitement.

Disponible sur PC || Steam : 20,99 euros || Site officiel

Haven du studio The Game Bakers (Montpellier)

Haven, le dernier jeu concocté par The Game Bakers est une ode à l’amour, pensé pour être joué seul ou à deux. Vous y incarnez Kay et Yu, deux amoureux qui s’échappent de chez eux pour se réfugier sur une planète déserte. Vous devrez y organiser votre quotidien, combattre vos ennemis et découvrir le pourquoi de cette fuite. Un jeu sans grande difficulté, un monde parallèle onirique, où l'on prend plaisir à flotter au dessus des herbes roses au son d’une des meilleures bandes originales de l’année.

Disponible sur PC, PlayStation 5, XBOX Series et XBOX One (via le gamepass) et en 2021 sur PlayStation 4 et Switch. || Steam : 24,99 euros || Site officiel

Let it Go du studio Philozofia (Charleville-Mézières)

Un projet qui a pu émerger pendant le confinement : Let it Go How to realize your dreams est un jeu d'énigmes à la première personne. Dans un univers tout mignon, vous devrez révéler "les secrets philozofiques du Grand Miou-Miou". En effet, chacune de vos interactions s'accompagne d'un petit enseignement philosophique. Mais attention, vous risquez d'être surpris, car le grand Miou-Miou ne vous accorde que quelques secondes pour réaliser votre rêve. Il va falloir rejouer quelques parties avant de découvrir dans quel ordre effectuer toutes les actions et résoudre le mystère de ce jeu, disons le, un peu perché.

Disponible sur PC || Steam : 7,99 euros || Site officiel

Iris and the Giant, par Louis Rigaud avec l'aide de Goblinz Studio (Paris/Yutz)

Autant le dire tout de suite : Iris and the Giant traite de thèmes forts. Vous incarnez une petite file, Iris, plongée dans une monde imaginaire, où elle affrontera ses peurs et ses démons intérieur. Le jeu mélange jeu de cartes et rogue lite : vous commencez avec un nombre réduit de cartes et... vous allez souvent échouer. Le jeu vous renvoie alors au point de départ, mais mieux armée que lors de la partie précédente. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre le bout de l'aventure : un mode de jeu qui résonne avec le combat de l'héroïne contre sa dépression, son anxiété et le harcèlement scolaire.

Disponible sur : Switch, Android, Microsoft Windows, Mac OS || Steam : 14,99 euros || Site officiel

Flipon, de Pixelnest (Rennes)

Un jeu qui devrait beaucoup plaire aux joueurs occasionnels : Flipon reprend les standards des jeux d’arcade intitulés “match-three”, où vous devez aligner au moins trois objets identiques pour qu'ils disparaissent. Suivez Kat et son équipage de planète en planète et à chaque niveau, faites disparaître les blocs de même couleur. Ici, vous ne pouvez les déplacer qu'horizontalement. Un jeu à la prise en main d’une facilité déconcertante qui propose cinq modes de jeu dont un multijoueur. Il est disponible en plusieurs langues dont le français et évidemment... en breton !

Disponible sur : Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, Mac OS || Steam : 3,99 euros || Site officiel

Across the Grooves de Nova-Box (Bordeaux)

Le jeu vidéo pourquoi pas, mais tenir une manette dans les mains et devoir appuyer sur une multitude de boutons vous effraie ? Les romans graphiques interactifs des bordelais de Nova-Box sont faits pour vous. Dans Across the Grooves, vos choix peuvent bouleverser la vie d’Alice : une vie sans histoires, un emploi stable et un petit appartement en centre-ville de Bordeaux… Un jour, son ex-petit ami lui offre une platine et un vinyle très particulier : en l’écoutant, Alice retourne dans le passé et peut changer le cours de sa vie. À vous d’explorer toutes les réalités parallèles qui s’offrent à elle.

Sur PC, Mac and Linux and Nintendo Switch || Steam : 12,99 euros || Site officiel

Shady part of Me, du studio Douze Dixièmes (Paris)

Vous incarnez une petite fille qui tente de s'enfuir... mais d'où exactement ? Et pourquoi ? Ce que vous savez c'est que votre personnage ne supporte pas la lumière du jour et qu'il va falloir travailler main dans la main avec votre propre ombre pour y arriver. Avec une touche, vous alternez entre les deux facettes de l'enfant et avancez en résolvant des petits casse-têtes le long de votre parcours. Une patte graphique en noir et blanc à la Tim Burton, des mélodies au piano, une narration ultra-immersive : Shady part of Me est une fable, un magnifique morceau de poésie qui résonnera forcément avec votre âme d'enfant.

Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch || Steam : 14,99 euros || Site officiel

Alt-Frequencies du studio Accidental Queens (Lille)

Un scandale de boucle temporelle ? Il va falloir garder la radio allumée... Alt-Frequencies est un jeu audio d'enquête où vous utiliserez les ondes pour découvrir la vérité. Le cours du temps redémarre toutes les trois minutes, il vous faut capter les bonnes informations pour changer le quotidien des personnages prisonniers de la boucle. Une aventure qui nous interroge sur notre rapport aux médias et au réel. Un jeu à la portée des joueurs aveugles ou malvoyants grâce aux options d'accessibilité intégrées.

Disponible sur Nintendo Switch, Microsoft Windows, macOS, Android, Mac OS || Steam : 7,99 euros || Site officiel