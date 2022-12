"À Noël, on est une annexe de La Poste", râle un commerçant niçois qui fait aussi point relais

Commander vos cadeaux de Noël et les faire livrer en point relais, c'est pratique, mais certains commerçants niçois sont pris d'assaut pendant les fêtes. Frédéric a été l'un des premiers à se diversifier de la sorte il y a 12 ans : "On me prenait pour un fou au début et tout le monde s'y est mis", sourit-il. Il tient le magasin de déguisements "Festival" dans le centre-ville et quand Noël approche, "on n'arrête pas, on n'a pas le temps de conseiller nos clients car les retraits de colis s'enchaînent. Les clients arrivent presque en courant pour récupérer leur paquet". Tous les types de commerces proposent désormais ce service : des supermarchés, aux pharmacies en passant par les magasins d'électronique.

ⓘ Publicité

"30 centimes par colis et 15 centimes quand un client le renvoie"

À Nice, on compte une quarantaine de commerçants qui jonglent entre leur activité et le point relais. Un moyen de faire entrer les clients dans leur boutique, "de se faire connaître, d'attirer du monde, mais pas vraiment pour se faire de l'argent, car c'est déplorable sur ce point. On touche 30 centimes par colis et 15 centimes quand un client le renvoie", détaille-t-il.

Frédéric les entasse derrière son comptoir, dans son bureau et dans la réserve où il stock également des déguisements et feux d'artifice. "Pendant les fêtes, ça peut aller jusqu'à 120 colis retirés chaque jour et on brasse 200 à 300 colis, au total, entre ceux que les clients retournent et ceux qu'on reçoit. C'est de la folie !" Il pense à arrêter cette activité trop chronophage pour lui.