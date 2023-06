A Nort-sur-Erdre, le festival La Nuit de l'Erdre grandit d'années en années

La 23ème édition de la Nuit de l'Erdre a commencé ce jeudi, et cette année Indochine assurait l'ouverture. Avec ses 90.000 visiteurs l'an dernier, le festival de Nort-sur-Erdre se fait une place de plus en plus importante parmi les grands événements musicaux de l'ouest de la France.

Environ 20.000 spectateurs sont attendus chaque soir au festival La Nuit de l'Erdre © Radio France - Léonie Cornet Il fait désormais partie des événements musicaux majeurs de l'été en Loire-Atlantique. Ce jeudi 29 juin 2023 et jusqu'à dimanche, la 23ème édition du festival La Nuit de l'Erdre prend ses quartiers à Nord-sur-Erdre au Parc du Port-Mulon.

Avec 90.000 visiteurs l'an dernier sur tout le week-end (environ 20.000 par jour), il n'atteint pas encore les 240.000 festivaliers du Hellfest de Clisson, mais grâce à sa programmation diversifiée et son ambiance familiale, il se fait une place de plus importante parmi les rendez-vous musicaux de l'ouest de la France. Indochine, Louise Attaque, Juliette Armanet Au programme ce vendredi 30 juin : Louise Attaque, Rag'n'bone Man, et Martin Solveig en tête d'affiche. Indochine , ce jeudi soir, assurait l'ouverture, une première. Une petite centaine de personnes était rassemblée à l'ouverture de La Nuit de l'Erdre ce jeudi, comme Anabelle, 31 ans, de Saint-Herblain. Elle a campé depuis mercredi pour être sûre d'être aux premières loges pour Indochine : "On s'est posés la question si l'on allait faire d'autres festivals, comme les Déferlantes à Argelès, dans le sud de la France, mais en même temps, il faut payer 70 euros, sans compter le transport, alors forcément, ça pose question." Une centaine de personnes attendait ce jeudi midi que les grilles ne s'ouvrent pour le concert d'Indochine © Radio France - Léonie Cornet Réputé convivial, champêtre, Laurie préfère La Nuit de l'Erdre à beaucoup d'autres festivals de l'ouest : "C'est la troisième fois que je viens, il y a une bonne ambiance, c'est familial et bien organisé. J'ai l'impression qu'il s'amplifie d'années en années. La programmation est chouette, ça donne envie !" 90.000 visiteurs en 2022 Concurrencer le Hellfest, pas encore... Il n'empêche que Nort-sur-Erdre n'accueille pas tous les jours 20.000 personnes sur sa commune, elle qui n'a que 8.500 habitants à l'année. Christine travaille dans l'un des bars-tabac de Nort-sur-Erdre : "Les habitants d'ici n'attendent que ça ! C'est une bonne chose pour tous les commerçants du coin, quand il y a des événements comme ça, cela va nous permettre de nous faire connaitre." Ils étaient 90.000 visiteurs en 2022 sur les trois jours. Le festival est complet jusqu'à dimanche. Juliette Armanet, Phoenix, et Josman se produiront ce samedi, Lomepal, Apashe et Shaka Ponk ce dimanche. À lire aussi Indochine et Louise Attaque au prochain festival La Nuit de l'Erdre