"A nos vacances et au beau temps" : près d'Etretat dans les campings les retraités ont activé le mode vacances

Les températures sont très chaudes en ce début du mois de septembre. Jusqu'à 35 degrés ce mardi après-midi à Rouen, Evreux, 32 degrés sur la côte d'Albâtre. Au Tilleul près d'Etretat, l'arrière saison a bien commencé. "Elle est très bonne pour l'instant", sourit Guillaume, le gérant du camping Abijune.

La météo comme alliée pour l'arrière saison

Assis autour d'une table devant leur mobilhome, ce groupe d'amis trinque "à nos vacances et au beau temps". Venus de Picardie, ils restent une semaine près d'Etretat. "Quand on part c'est en juin ou en septembre car l'été il y a trop de monde . On est retraité, on aime la tranquillité", témoigne l'une d'entre eux.

Le programme est déjà fait. "Nous allons faire le petit train, les falaises. Là nous allons nous baigner car il fait beau, c'est super", sourit une autre. Comme eux, Marie-Françoise et Marie-Annick sont venues dans la région pour quelques jours. "On vient de Bretagne et quand on a vu la météo on a décidé de partir au pied levé", expliquent-elles.

"La météo c'est ce qui fait tout pour cette arrière saison", complète le gérant du camping Guillaume. "En septembre, les touristes sont nomades, ils ne sont que de passage. Et ils suivent le beau temps. Si j'avais eu un mois de septembre comme le mois de juillet cette année, l'arrière saison aurait été morte", ajoute-t-il.

La centaine de places et de bungalows dans son camping sont complets. "Ils viennent un jour et ajoutent des jours au fur et à mesure de la météo. Pour l'instant l'arrière saison est très bonne en espérant qu'elle le soit jusqu'à la fin dans trois semaines à la fermeture du camping", conclut le gérant.