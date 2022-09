À Nuits-Saint-Georges, le cinéma "Le Nuiton" fait peau neuve dans un contexte compliqué

Le cinéma "Le Nuiton" à Nuits-Saint-Georges sera officiellement inauguré ce jeudi 15 septembre, à 18 heures. En réalité, cela fait plusieurs mois qu'il a rouvert après avoir subi un bon coup de jeune il y a quasiment un an, jusqu'en octobre 2021. Coup de jeune de plus de 400 000 euros. Toute la salle a été refaite avec ciel étoilé au plafond, sièges confortables aux couleurs de la vigne, et surtout un nouvel écran et un système de son dernier cri. Une salle qui est désormais totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Un bel écrin mais qui se retrouve, comme partout dans le pays, victime des effets post-Covid.

Un renouveau dans un contexte difficile

Ce redémarrage s'est surtout déroulé dans une période où le cinéma, au niveau national, peine à faire revenir ses spectateurs après la pandémie de Covid. Et puis, entre les travaux et le premier confinement, "Le Nuiton" est resté fermé près de deux années. "Je pense que les gens à Nuits-Saint-Georges pendant un moment se sont dit que le cinéma ne rouvrirait pas, il y en a même qui sont surpris que ça soit rouvert, je crois, ironise Rodolphe Poure, le directeur de la MJC et du cinéma. Je dois avouer qu'on a quand même pas mal galéré jusqu'au mois de juin parce que je pense que justement, ce n'était pas très ancré dans la tête des gens que le cinéma était ouvert."

Le directeur et les équipes essaient donc d'attirer à nouveau les spectateurs. D'abord en proposant bien sûr des films récents, mais aussi de vieux classiques, comme La Cité de la Peur ou encore Le Parrain. "Le Nuiton" mise aussi sur les plus jeunes en travaillant avec les écoles. Des efforts qui commencent, doucement, à payer. "Depuis une semaine, on fait des jauges qu'on avait très peu faites sur la saison dernière, décrit Rodolphe Poure, par exemple, la semaine dernière, on a rouvert la saison avec Top Gun, qui était quand même sorti au mois de juin, qui n'est donc pas un film récent. Et sur les trois sessions, on a fait 140 entrées en tout, ce qui est un bon chiffre pour nous pour l'instant, en espérant que ce soit le plus bas de l'année et qu'on monte plus haut." Il y a donc visiblement de l'espoir !

Le directeur du cinéma, Rodolphe Poure (à droite), gère l'établissement, ici accompagné de son projectionniste, Alexandre Py (à gauche).

Les Nuitons ravis du nouveau Nuiton

Les habitants de Nuits-Saint-Georges sont eux très contents de cette rénovation. "C'est plus agréable d'aller dans un bel endroit voir un joli film, que dans un vieil établissement sans âme !" s'exclame Damien. Certains pensent aussi qu'une belle salle permet d'attirer du monde, et notamment ceux qui se sont désintéressés du cinéma. "Pour nos jeunes par exemple, si on veut aussi les garder, il faut qu'il y ait aussi de l'attractivité, donc de l'animation, et le cinéma en fait partie", explique Valérie. Les jeunes, Méline en fait partie, elle a 23 ans, et elle confirme ce que dit Valérie. "Cela nous évite d'aller tout de suite dans les grandes villes comme Dijon ou Beaune, et d'avoir des frais en plus, raconte-t-elle. Avec une séance à 20 heures, on va faire un petit restaurant avant ou après le cinéma, il y a les frais d'essence qui sont maintenant obligatoirement à calculer, donc le fait de pouvoir y aller à pied, c'est vrai que c'est plutôt agréable."

Mais au-delà d'un joli espace, Michèle veut surtout pouvoir regarder de bons films. "Je pense qu'il y a peut-être la programmation qui va inciter la fréquentation de ce cinéma, estime-t-elle. Je pense qu'une belle salle ne suffit pas, c'est surtout les films qui passent, ce que l'on peut y voir."

