A Olivet, la nouvelle salle de spectacles L'Alliage sera enfin inaugurée ce soir

Cécile Adelle, l'adjointe à la Culture à Olivet, le reconnaît volontiers : c'est avec "beaucoup d'émotion" qu'elle inaugurera, ce vendredi en fin d'après-midi, "L'Alliage", le nouveau nom du centre culturel d'Yvremont qui a fait l'objet d'une rénovation complète.

7 mois après avoir reçu les clés...

Il faut dire que cette inauguration était initialement prévue le 8 avril mais la crise du coronavirus est passée par là. "En raison de l'état d'urgence sanitaire, nous avons été contraints de fermer l'Alliage avant même d'avoir pu l'ouvrir ! résume l'élue. Inaugurer un lieu, alors que cela fait déjà 7 mois qu'on a les clés, c'est assez particulier..."

L'attente est d'autant plus forte que les travaux ont duré plus de deux ans, nécessitant la fermeture du centre culturel d'Yvremont dès l'été 2017, et qu'ils ont été bien au-delà d'une simple réhabilitation. "L'équipement datait de 1981, on était dans une logique de salle polyvalente qui ne permettait pas d'accueillir les compagnies professionnelles. Désormais, en plus de la salle polyvalente, des 2 salles de réunions et du conservatoire de musique, nous disposons d'une réelle salle de spectacle, avec une capacité, en temps normal, de 300 places assises ou de 860 places debout selon la configuration. On peut parler d'un virage pour la politique culturelle à Olivet."

17 spectacles programmés...

Et pour bien marquer la différence avec l'ancien centre culturel, un nouveau nom a donc été donné au lieu : l'Alliage. "C'est un mot symbolique, car cela fait référence à l'alliage qui orne le bardage de l'équipement, mais cela marque aussi la volonté d'allier, dans la programmation, des spectacles de nature et de contenu très divers", explique Cécile Adelle.

Reste que lancer un nouvel équipement culturel dans le contexte sanitaire relève du pari. "C'est sûr, reconnaît Cécile Adelle, mais nous avons la gnaque ! C'est comme si on avait gardé une pépite prête à éclore, on a tellement hâte et envie d'ouvrir ! Alors, oui, le contexte est particulier et nous nous adapterons aux consignes, il faut aussi que le public soit rassuré pour qu'il vienne. Mais tout le monde est conscient de ce contexte, aussi bien les artistes que les spectateurs, d'ailleurs. Donc à un moment donné, on se dit : oui ! il faut vraiment que la culture reparte, c'est très important !"

Et déjà une annulation...

Preuve que l'attente du public est réelle, les billets pour le premier spectacle à L'Alliage - l'imitateur Michaël Gregorio, les 1 et 2 octobre prochains - ont été vendus en moins de 30 minutes le 31 août dernier, jour de l'ouverture de la billetterie. En revanche, parmi les 17 spectacles programmés pour cette première saison, l'un a déjà dû être annulé : "Le ravissement d'Adèle", prévu le 14 novembre - du théâtre reposant sur l'interactivité avec le public, un concept impossible en ces temps de Covid-19...

Le chantier, initialement estimé à 6 millions d'euros, a coûté 9,4 millions d'euros - avec, entre-temps une modification substantielle du projet puisque le conservatoire de musique a lui aussi fait l'objet d'une rénovation complète (les quelque 500 élèves découvriront leurs nouveaux locaux dès la semaine prochaine). Sur cette facture, 2,5 millions d'euros ont été payés par la Région Centre Val-de-Loire, le Département du Loiret, l'Etat et l'Union européenne.