À Oloron-Sainte-Marie, une association fait un chèque à la mairie pour rénover l'église de Soeix

Soeix, Oloron-Sainte-Marie, France

Le maire d'Oloron-Sainte-Marie a reçu ce lundi un chèque de 6500 euros, émis par l'association pour la sauvegarde de l'église de Soeix. De l'argent issus des dons récoltés pour rénover le bâtiment. Toute la toiture de l'édifice, construit au 15e siècle, a été refaite au printemps. Un chantier à 70 000 euros, dont 30% de subventions de l'Etat (soit 20 000 euros). Restait 50 000 euros déjà payés par la mairie.

Le toit de l'église de Soeix vu depuis le clocher © Radio France - Axelle Labbé

Mais l'association tenait à donner un coup de main explique Joseph Hourat, le président : "j'habite à Eysus, je me souviens quand j'étais gamin j'allais à l'école, au lycée en passant par là. C'était que des champs, l'hiver c'était plein de neige, avec la petite chapelle... ces images sont restées dans ma mémoire. Et on voyait que cette église se délabrait. Alors on est allé voir la commune en disant qu'on allait monter une association pour la sauvegarde de l'église de Soeix. Pas pour leur forcer la main, mais pour montrer qu'on existe et qu'on veut faire quelques chose. On est heureux d'avoir une église avec un toit tout neuf, maintenant on attend la deuxième phase. Il faut refaire les crépis à l’extérieur, les sols, les plâtres, refaire l'électricité. Et puis il n'y a pas d'issue de secours alors on ne peut accueillir que 19 personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une église de 19 personnes? Peu de choses!"

Le chantier de rénovation de l'intérieur de l'édifice est estimé à 60 000 euros © Radio France - Axelle Labbé

Un nouveau chantier à 60 000 euros

Pour une fois, c'est donc une association qui fait un chèque à la mairie, et non l'inverse... Et tant mieux nous dit le maire, Hervé Lucbéreilh : "je vois depuis quelques années des associations de plus en plus responsables, qui essaient, quand elles demandent quelque chose, d'apporter aussi un peu pour montrer leur motivation, et comme un acte citoyen. À Oloron, l'association des amis de l'église Sainte-Croix a apporté 15 000 euros pour la mise en lumière de l'église, une association a aussi aidé la mairie à rénover un ouvrage historique. Et puis les gens connaissent maintenant l’intérêt de ce qu'ils ont chez eux, que ce soit leurs archives, leur bibliothèque, des éléments patrimoniaux et familiaux ayant traits à la ville. Et de plus en plus, ils nous les donnent. Et la ville s'enrichit d'années en années d'éléments nouveaux concernant son histoire qu'elle met en valeur, en indiquant les noms des donateurs, dans la maison du patrimoine".

L'appel aux dons continue pour rénover cette fois l'intérieur de l'église. Coût estimé du chantier : 60 000 euros.