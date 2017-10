À Orléans, la Vinaigrerie Desseaux bientôt transformée en lieu culturel

Si vous êtes Orléanais, le nom de la Vinaigrerie Dessaux résonne forcément en vous. Fondée en 1824, l'usine a été un lieu important de fabrication de vinaigre. Mais depuis sa fermeture il y a une trentaine d'années, le lieu est à l'abandon. Il sera réhabilité d'ici deux ans.

Ce nom reste comme un symbole. La Vinaigrerie Desseaux, la toute première vinaigrerie au monde. Située à Orléans, quartier de Bourgogne à quelques encablures de la Loire. Elle s'est installée à cet endroit en 1824, profitant alors de sa proximité géographique avec le fleuve pour se développer, le vin étant transporté par bateaux. Cent soixante ans plus tard, en 1984, la vinaigrerie met la clef sous la porte, et le lieu est laissé à l'abandon.

Ce week-end, pour la première fois le lieu est ouvert au grand public. À l'occasion de la Biennale d'Architecture (qui se déroule à Orléans jusqu'au 1er avril) des étudiants en architecture de l'ENSA à Nantes ont investi le bâtiment et y ont installé leur oeuvre, pour la moins surprenante !

Je suis venu ici plusieurs fois quand j'étais gamin

Le sol a été recouvert de gazon et un monorail en bois parcourt l'espace. Mais au delà de l'originalité de l'installation, ce qui est important c'est que tous les Orléanais peuvent enfin se réapproprier le bâtiment. Elisabeth connait bien le quartier Bourgogne, sa fille y réside : "C'est intéressant d'être à l'intérieur, et de penser à tout ce qui va pouvoir être fait par la suite". Il y a aussi des Orléanais intimement liés à ces murs et qui les redécouvrent plusieurs décennies après. Le père et le grand-père de François, 75 ans, ont travaillé à la vinaigrerie : "Moi je suis venu ici plusieurs fois quand j'étais gamin. Je me souviens des cuves. Aujourd'hui ça fait bizarre de revenir, de voir l'évolution des choses."

Les friches, un temps imaginées en salle de concert

Depuis que les dernières machines ont été arrêtées, que les derniers tonneaux de vinaigres ont été débarrassés, le lieu n'est pas resté vide. Des artistes de street-art en ont fait l'un de leurs repères et plusieurs idées de réhabilitations ont été émises, sans jamais aboutir. L'ancien maire Serge Grouard souhaitait en faire une salle de concert ou d'exposition, dédiée à l'art contemporain, mais ce projet coûtait trop cher. Gilles Rion, chargé de la programmation territoriale au FRAC Centre se souvient : "Le lieu a été l'objet de nombreuses projections des Orléanais et des associations orléanaises qui y voyait un lieu rêvé pour installer une friche culturelle."

Le projet : un espace hybride

Le rêve va enfin devenir réalité ! Les friches vont être réhabilitées pour en faire un espace hybride : à la fois lieu d'exposition, de résidence pour artistes et de rencontres culturelles. L'oeuvre des dix étudiants de l'ENSA est là pour faire le lien entre le passé et l'avenir, une sorte de passerelle avant plusieurs mois de travaux et une nouvelle vie.

Trois des dix étudiants de l'ENSA qui ont travaillé sur cette oeuvre. De g à d Hadrien Hartgers, David Deph et Clément Godry © Radio France - Cyrille Ardaud

Un appel à projet a été lancé auprès des architectes a été lancé et le lauréat sera révélé dans les prochains mois. La réhabilitation devrait commencer début avril, après la Biennale de l'Architecture, et coûtera entre 6 et 7 millions d'euros.