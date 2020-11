A Orléans, le cinéma des Carmes se lance dans le... click and collect !

Maintenir un lien avec les spectateurs : c'est l'obsession de Michel Ferry, le gérant du cinéma des Carmes à Orléans. Après avoir déjà fermé pendant 100 jours lors du premier confinement au printemps dernier, le cinéma d'art et d'essai, comme toutes les salles obscures de France, a dû de nouveau fermer le 30 octobre dernier. Cette fois-ci, le cinéma va tenter de proposer un service pour le moins original : une sorte de "click and collect" pour commander et retirer des DVD et des blu-ray.

300 références en cinéma d'auteur

"Il nous semble très important de conserver une activité et un lien avec le public, explique Michel Ferry. On n'a pas le droit de faire des projections privées, ni des projections scolaires alors que les élèves continuent pourtant d'aller en classe... Alors on s'est dit, puisque Noël approche, pourquoi ne pas mettre en place un système pour continuer à vendre des DVD ?"

Cela fait en effet des années que le cinéma des Carmes propose des DVD et des blu-ray, selon une ligne éditoriale ambitieuse. "Nous avons actuellement quelque 300 références, du cinéma d'auteur bien sûr, comme des coffrets d'Eric Rohmer ou d'Agnès Varda, mais aussi certains films difficiles à trouver, par exemple du cinéma russe."

Le catalogue bientôt mis en ligne

Le catalogue va être mis en ligne dans les prochains jours, et les commandes pourront être retirées lors de la permanence qu'assure le cinéma des Carmes chaque jeudi de 12h30 à 15h pour les paniers de Cocagne de l'AMAP (association pour le maintien d'une agriculture paysanne). Mais d'ores et déjà, des commandes peuvent être passées, précise Michel Ferry : "Il faut que les gens n'hésitent pas à nous envoyer un mail ou un message sur notre page Facebook pour savoir si on a tel ou tel film, d'autant qu'on a aussi la possibilité de commander auprès de notre fournisseur."

Si la formule fonctionne, une autre plage horaire sera aménagée. On peut aussi en profiter pour offrir des cartes d'abonnement, sachant que la durée de validité ne débutera qu'avec la première séance à laquelle on assiste. Une façon, pour le cinéma, de résister après avoir déjà dû passer des mois de turbulences.