Dans le Loiret, le joli mois de décembre des librairies

Les libraires ont retrouvé le sourire en cette fin d'année 2020. Le livre a été l'un des cadeaux les plus vendus à Noël, permettant à tout un secteur de relever la tête. Après des mois difficiles liés à la crise sanitaire et aux confinements, les librairies ont vécu un mois de décembre exceptionnel.

Le livre a sans aucun doute été l'un des cadeaux les plus achetés de ce Noël 2020. Frappés par la crise sanitaire, les libraires terminent l'année sur une note positive. Ils ont beaucoup travaillé durant ce mois de décembre.

Ouvert 7 jours sur 7

A trois jours de boucler une année 2020 très particulière, où les librairies ont été fermées durant deux mois au printemps suite au premier confinement, puis à nouveau un mois en novembre suite au reconfinement, les professionnels du secteur dressent un bilan au final pas si mauvais parce que décembre a été exceptionnel. C'est le constat que fait Marlène Brocail, directrice de la librairie Chantelivre, place du Martroi à Orléans. Avec son équipe de 8 personnes, elle a été ouverte ce mois-ci en continu, tous les jours.

Le matin il y avait la queue avant l'ouverture et le soir c'était difficile de fermer - Marlène Brocail, directrice de Chantelivre

"Nous avons ouvert 7 jours sur 7, nous n'avons pas chômé donc nous finissons sur les rotules mais c'est bien. On ouvrait la librairie le matin les clients étaient déjà là et on fermait souvent avec difficulté le soir à 19h. C'est le plus beau cadeau pour un commerçant, le soutien des gens est positif, cela laisse entrevoir un avenir moins sombre" dit-elle.

Un mois de décembre incroyable

Fermées fin octobre suite au deuxième confinement, les librairies ont été autorisées à rouvrir dès le 27 novembre. La plupart ont donc dès lors travaillé non-stop les quatre semaines avant Noël, réalisant un bon chiffre d'affaires même s'il est trop tôt pour le mesurer précisément. Les librairies ont clairement accueilli plus de monde qu'à Noël 2019.

Une fréquentation en hausse, des ventes qui ont augmenté, des clients fidèles qui le sont restés et d'autres qui avaient peut-être tendance ces dernières années à privilégier les plateformes en ligne qui ont plébiscité les achats de proximité. Voilà une situation qui redonne le sourire à Sophie Todescato, responsable de la librairie Les Temps Modernes, à Orléans.

La librairie orléanaise est restée ouverte tous les jours de décembre - Lydie Lahaix

"Ce Noël-ci où nous ne savions pas très bien chacun qui nous verrions ni dans quelle configuration, le livre a été un cadeau tout trouvé. Nous avons eu des clients qui ont acheté des livres pour toute la famille du plus petit au plus grand, donc ça c'est vraiment très agréable parce que c'est notre rôle de libraire indépendant, de conseiller et de bien conseiller". La libraire orléanaise reconnait que l'ambiance n'était pas la même que les Noëls précédents, "moins festive, mais l'activité était très soutenue, nous avons vraiment beaucoup travaillé".

Dernière semaine, derniers achats

Il reste quelques jours avant de tourner la page de cette année 2020, et la dernière semaine de décembre peut encore apporter de belles surprises. "Beaucoup vont se retrouver pour le 31 décembre, donc il doit encore y avoir des cadeaux à faire" estime Sophie Todescato.

Fabienne Boidot-Forget, directrice de la librairie Gibier à Pithiviers - Lydie Lahaix

La tendance est la même ailleurs dans le Loiret. Fabienne Boidot-Forget, la directrice de la librairie Gibier à Pithiviers, parle d'un "mois de décembre extraordinaire" qui ne compense pas complètement les mois de fermeture imposés par la crise sanitaire mais qui a remotivé tout le monde. Après un "boulot de folie", elle a choisi avec son équipe, de prendre une semaine de repos début janvier, pour ensuite mieux démarrer 2021.

Pour ceux qui voudraient faire leurs derniers cadeaux de l'année 2020, en prévision du réveillon de la Saint Sylvestre, sachez que les librairies sont ouvertes ce jeudi 31 décembre, elles ferment un peu plus tôt que d'habitude, en revanche elles seront fermées vendredi 1er janvier.